Gut-Mostowy: Aktywowano blisko 80 proc. Bonów Turystycznych

fot. Marcin Szkodzinski / / FORUM

Z puli 4,4 mln. Bonów Turystycznych pobranych przez polskie rodziny zostało do tej pory około 3,4 mln. co stanowi blisko 80 proc. – powiedział w poniedziałek PAP wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Polski Bon Turystyczny można wykorzystać do końca września bieżącego roku.

„Do 30 września Bon Turystyczny będzie można wykorzystać, a analizy przeprowadzone podczas nadchodzących wakacji mają wskazać, ile z nich jeszcze nie zostało wykorzystanych. Jeżeli będzie duża liczba niewykorzystanych bonów, to będziemy zastanawiali się nad przedłużeniem ich działania. Na tę chwilę bardzo nam zależy, aby do 30 września wszystkie rodziny aktywowały bon, a te które już aktywowały, a nie wykorzystały, aby to uczyniły do końca września” – mówił wiceminister.

Gut-Mostowy zapowiedział, że w czerwcu Polska Organizacja Turystyczna przeprowadzi szeroko zakrojoną kampanię promocyjną, która będzie miała za zadanie przypominanie i motywowanie polskich rodziny do pobierania i wykorzystywania Polskiego Bonu Turystycznego.

„Na obecną chwilę jeszcze nie rozmawialiśmy o kolejnej puli bonów, ale będziemy starali się uruchomić kolejny program mający na celu pobudzenie krajowej turystyk” – zapowiedział Gut-Mostowy.

Bon turystyczny to forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczeniem zostało objętych ponad 7 milionów dzieci. Na program rząd przeznaczył 4 mld. zł.

Autor: Szymon Bafia

szb/ drag/