Wiceminister w MAP: Użyjemy dostępnych narzędzi, by wspierać działania Rafako

materiały dla mediów

Skarb Państwa użyje dostępnych prawem narzędzi, by wspierać działania Rafako – zadeklarował w czwartek podczas posiedzenia sejmowej komisji wiceszef MAP Zbigniew Gryglas. Wskazał, że w kontekście tej restrukturyzowanej prywatnej firmy może chodzić o program ARP „Polityka Nowej Szansy”.

W czwartek odbyło się posiedzenie sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych - na wniosek grupy posłów, którzy wnioskowali o przedstawienie przez ministra aktywów państwowych, prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu oraz prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju informacji nt. sytuacji w spółce Rafako S.A., a także wpływu ew. ogłoszenia upadłości przez spółkę na wzrost stopy bezrobocia w powiecie raciborskim.

Przedstawicielka wnioskodawców, posłanka Gabriela Lenartowicz (KO), wyjaśniając powiązanie tematu dotyczącego prywatnej spółki z działalnością sejmowej komisji, zajmującej się aktywami państwowymi mówiła, że kłopoty Raciborskiej Fabryki Kotłów - największego europejskiego producenta kotłów energetycznych i międzynarodowego czempiona technologicznego w przemyśle energetycznym - to też kłopoty polskiej gospodarki i szans na jej transformację energetyczną.

Lenartowicz uściśliła, że dyskusja dotyczy m.in. możliwego kluczowego miejsca Rafako w transformacji polskiego sektora energetycznego, przed którym stoją wyzwania modernizacji energetyki węglowej, ze szczególnym uwzględnieniem konwersji układów węglowych na gaz, a w dłuższej perspektywie – na wodór. Wymaga to określonych kompetencji w zakresie wykonawstwa, a spółka jest jedynym dużym polskim podmiotem z takimi kompetencjami.

„Tu widzimy sprawę z punktu widzenia naszej komisji” – wyjaśniła dodając też, że skutki ew. upadłości Rafako to m.in. straty dla wielu spółek Skarbu Państwa, szacowane na ok. 1 mld zł.

Posłanka przypomniała, że w styczniu br. Sąd Rejonowy w Gliwicach zatwierdził układ w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Rafako, które powinno zakończyć się do końca kwietnia br. Zaznaczyła, że podmioty państwowe, jak Gaz-System, PGE, Polimex-Mostostal czy Energa głosowały przeciw zawarciu układu, co rodziło ryzyko upadłości. „MAP nadzoruje spółki Skarbu Państwa, których zachowanie jest kluczowe dla przetrwania Rafako” – wskazała.

Posłanka dodała, że wyzwaniem dla spółki jest powrót na rynek i odtworzenie portfela zamówień w obszarze usług i produkcji, obecnie ma ona bowiem trudność z wystawieniem gwarancji należytego wykonania. Przypomniała, że Rafako oczekuje teraz na decyzję ARP o przyznaniu finansowania pomocowego w kwocie 50 mln zł w ramach instrumentu „Polityka Nowej Szansy”. „Dyskusja o ratowaniu Rafako jest istotną częścią debaty o przyszłości polskiej energetyki” – akcentowała Lenartowicz.

Wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas zapewnił, że rząd chce utrzymywać, odbudowywać i rozwijać kompetencje w kraju – reindustrializacja Polski jest jednym z elementów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zaznaczył, że choć Skarb Państwa ma jedynie pośredni, niewielki udział w Rafako, MAP intensywnie analizuje sytuację w tej istotnej na gospodarczej mapie Polski firmie. „Taka firma jest Polsce niezbędna i m.in. dlatego zaangażował się w nią PFR” – podkreślił Gryglas.

Jak ocenił wiceszef MAP, obecna sytuacja Rafako to „wynik wielu różnych zdarzeń, które miały niekorzystny wpływ”, m.in. upadłość jej głównego akcjonariusza, czyli PBG, czy „w ostatnim okresie losowe zdarzenia, które też wstrząsnęły firmą”. „Ministerstwo aktywów i podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa dokładały wszelkich starań, aby te problemy firmy, problemy z płynnością finansową, nie wpływały na realizację kluczowych inwestycji w elektroenergetyce i to się udało osiągnąć” – uznał.

Wiceminister wyjaśnił też, że niektóre podmioty SP nie wsparły procesu restrukturyzacji Rafako, ważąc decyzje w tej sprawie m.in. z własną sytuacją. Wyraził satysfakcję, że mimo tych decyzji proces restrukturyzacji Rafako "przebiega właściwie".

„Chcę zadeklarować, że Skarb Państwa użyje wszelkich dostępnych prawem narzędzi, by wspierać działania firmy, by mogła w przyszłości pełnić rolę dotyczącą transformacji sektora energetycznego” – powiedział Gryglas, wskazując tu na możliwy instrument wsparcia: program ARP „Polityka Nowej Szansy”.

Prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki mówił, że problemy spółki są typowe dla wielu polskich, także mniejszych firm – m.in. wobec niepewności na rynku wobec kierunków transformacji energetycznej. Zapewniał, że spółka działa transparentnie, w tym ubiegając się o pomoc instytucji rozwojowych, że działa na rzecz podnoszenia jakości zarządzania, również w kontekście postępowania restrukturyzacyjnego, a także że ubiega się jedynie o pomoc z publicznie dostępnych instrumentów. Domagalski-Łabędzki powierdział, że Rafako może być liderem dekarbonizacji w Polsce.

Prezes ARP Cezariusz Lesisz przypomniał, że Agencja nie uczestniczy bezpośrednio w pracach przy restrukturyzacji Rafako, jej udział wynika jedynie z pozycji wniosku złożonego przez spółkę i ew. udzielenia pomocy publicznej w ramach „Polityki Nowej Szansy”.

Wiceprezes ARP Paweł Kolczyński zastrzegł, że Agencja nie jest obecnie akcjonariuszem spółki ani w żaden sposób jej nie finansuje. Podał, że w 2019 r. spółka zwracała się do ARP o rozważenie udziału w jej finansowaniu czy refinansowaniu, natomiast było to niemożliwe ze względu na to, że jej wszystkie aktywa były wówczas zabezpieczeniem dla innych pożyczek czy kredytów. Zapewnił, że Agencja dokłada staranności, aby procedować obecny wniosek Rafako, dobrze oceniając współpracę ze spółką w tym zakresie. Przypomniał, że ze względu na wartość potencjalnej pomocy dla Rafako, wymagałaby ona notyfikacji Komisji Europejskiej.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś poinformował, że jeszcze w ub. roku do Prokuratury Regionalnej w Katowicach wpłynęło zawiadomienie w związku z możliwym działaniem na szkodę spółki z art. 296 Kodeksu karnego. Woś podał, że prokuratura prowadzi kilka postępowań sprawdzających różne wątki z różnych okresów – od 2010 r. po ostatnie lata.

Spółka Rafako S.A. świadczy usługi dla energetyki oraz branży ropy i gazu. Jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych, oferującym własne rozwiązania technologiczne. Firma oferuje też projektowanie i produkcję kotłów, w tym na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin i elektrofiltrów.

Głównym akcjonariuszem Rafako, z pakietem ok. 33 proc., jest grupa PBG, której prawa z akcji wykonuje obecnie nadzorca sądowy; obecnie Rafako prowadzi proces pozyskania inwestora strategicznego, który miałby zastąpić dotychczasowego głównego akcjonariusza, a także dokapitalizować spółkę. Niespełna 10 proc. akcji Rafako posiada PFR TFI.

We wrześniu ub. roku ówczesny wiceprezes, obecny prezes spółki sygnalizował, że największym wyzwaniem dla niej – po uporaniu się z problemami technicznymi na budowie bloku energetycznego dla Tauronu w Jaworznie - będzie rozliczenie tego kontraktu.

Ówczesne władze Rafako wskazywały, że w sprawie rozliczenia wartej ponad 6 mld zł inwestycji potrzebny jest kompromis między wykonawcą i Tauronem: spółka deklarowała, że nie jest w stanie wziąć na siebie w całości finansowych konsekwencji awarii, szacowanych według źródeł PAP na 200 mln zł. W czwartek Domagalski-Łabędzki uznał, że udało się tu zawrzeć korzystne dla obu stron kompromisy.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami spółki od ub. roku do 31 marca br. trwają w niej zwolnienia grupowe, obejmujące maksymalnie 400 osób. Obecnie Rafako zatrudnia 1280 osób.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ drag/