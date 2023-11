Gry wideo są wykorzystywane do propagandy i werbunku. "Brakuje regulacji prawnych"

Bloober Team ma umowę z hiszpańskim deweloperem na wydanie gry "Tales from Candleforth" Feardemic, spółka zależna Bloober Team, zawarła umowę z hiszpańskim deweloperem Under the Bed Games na wydanie gry "Tales from Candleforth" na platformy Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 oraz PlayStation 5 - poinformował Bloober Team w komunikacie.