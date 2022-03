Grupa posłów PiS złożyła projekt ustawy podwyższający zarobki nauczycieli

Resort zapowiada podwyżki dla nauczycieli. "Związki nie zgodziły się na większe"

Na pewno będą w tym roku podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i to niemałe. Nie będą to takie podwyżki, jak zapowiadaliśmy, bo się nie zgodziły na to związki zawodowe – powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.