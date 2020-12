Grupa nastolatków we Włoszech ukarana, bo sprzątała dom przed zabawą sylwestrową

fot. Gribaudi/ImagePhoto / Imago Sport

Ośmioro nastolatków w Teramo we włoskiej Abruzji zostało ukaranych przez policję za to, że sprzątali mieszkanie przygotowując je na zabronione z powodu pandemii przyjęcie sylwestrowe. To jeden z przypadków łamania przepisów, o których informują media.

Lokalna prasa podała, że patrol policji został wezwany przez sąsiada, który zobaczył grupę młodzieży w pustym zazwyczaj mieszkaniu. Było to ośmioro 16- i 17-latków, pochłoniętych sprzątaniem domu przed zabawą w sylwestra.

Gdy przyjechała policja, nieletni zostali przekazani swoim rodzicom , którzy muszą teraz zapłacić podwójną grzywnę; za to, że ich dzieci nie miały maseczek i że wbrew obowiązującym przepisom opuściły domy bez uzasadnionej przyczyny.

Dziennik “La Repubblica” podkreśla we wtorek, że siły porządkowe na różne sposoby tropią przypadki łamania przepisów rządowego dekretu w sprawie częściowego lockdownu w okresie świąteczno- noworocznym. Policja, dodaje, patroluje drogi, ale kontroluje też internetowe ogłoszenia tropiąc osoby oferujące wynajem domów na nielegalne zabawy oraz ich klientów.

Gazeta przytacza wypowiedź policjanta, który stwierdził: „W tym roku pomoże nam sąsiad przy wizjerze”.

To sąsiedzi, zaznacza, odegrają ważną , delikatną rolę w kontrolach, które będą prowadzić funkcjonariusze ścigając amatorów przyjęć organizowanych za wszelką cenę mimo pandemii.

Na mocy dekretu rządu w sylwestra, gdy będzie obowiązywał częściowy lockdown oraz godzina policyjna od 22.00 do 7.00, można przyjąć w domu dwie dorosłe osoby, ewentualnie razem z dziećmi do 14 lat.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)

