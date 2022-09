Grupa moskiewskich radnych wzywa Putina do ustąpienia z urzędu

fot. SPUTNIK / / Reuters

Radni dzielnicy Łomonosowskiej w Moskwie wezwali prezydenta Rosji Władimira Putina do ustąpienia z urzędu - poinformował w sobotę portal Ukrinform. Wcześniej radni z dzielnicy Centralnej w Petersburgu oświadczyli, że zamierzają wystąpić do parlamentu Rosji z propozycją oskarżenia Putina o zdradę stanu w związku z wojną na Ukrainie.

Swoje wystąpienie opublikowali na witrynie internetowej rady dzielnicy, a także skierowali oficjalną drogą do kancelarii rosyjskiego przywódcy.

Wezwanie do ustąpienia z urzędu motywują m.in. tym, że działania Putina na stanowisku prezydenta skutkują cofnięciem Rosji do epoki zimnej wojny oraz tym, że świat znów zaczął się Rosji bać z powodu grożenia przez nią użyciem broni jądrowej, a retoryka, którą posługuje się on i jego podwładni, przepełniona jest agresją.

„Zbliżają się wybory i niebawem skład naszej rady się zmieni. Zajmowaliśmy swoje stanowiska przez pięć lat, przyszedł czas ustąpić miejsca nowym ludziom, z nowymi ideami i siłami” – napisali radni, mają na myśli wybory do rad dzielnicowych w Moskwie, które odbywają się w ten weekend.

„Badania pokazują, że w krajach, w których władza regularnie się zmienia, ludzie żyją średnio dłużej i lepiej, niż w tych, w których przywódca odchodzi ze stanowiska jedynie nogami do przodu. Przeprowadził pan dobre reformy podczas swojej pierwszej i częściowo w trakcie drugiej kadencji, lecz potem wszystko poszło nie tak, jak powinno: PKB nie podwoił się, wynagrodzenie minimalne nie wzrosło do zakładanych wskaźników, z Rosji masowo wyjeżdżają ludzie mądrzy i pracowici, o obiecanej stabilizacji już zapomnieliśmy” – napisali radni. https://tinyurl.com/3s84vtxc.

„W związku z powyższym prosimy o ustąpienie z zajmowanego stanowiska w związku z tym, że pana poglądy i model zarządzania są beznadziejnie przestarzałe i stoją na przeszkodzie rozwoju Rosji i jej potencjału ludzkiego” – dodali w swoim wystąpieniu deputowani dzielnicy Łomonosowskiej.

Jest to już drugie w ostatnich dniach wystąpienie lokalnych polityków rosyjskich skierowane przeciwko Putinowi, który urząd prezydenta Rosji sprawuje od 2000 roku z przerwą w latach 2008-2012, gdy jego kremlowskiego tronu pilnował Dmitrij Miedwiediew, a on sam rządził krajem jako premier. W czwartek radni z dzielnicy Centralnej w Petersburgu oświadczyli, że zamierzają wystąpić do parlamentu Rosji z propozycją oskarżenia Putina o zdradę stanu w związku z wojną na Ukrainie, uzasadniając to tym, że zgodnie z obowiązującą konstytucją prezydent może być odsunięty od władzy, jeśli Duma Państwowa oskarży go o zdradę państwową albo inne ciężkie przestępstwo. Według radnych z Petersburga, skąd pochodzi Putin, jego działania od początku wojny mogą być uznane za powód do oskarżenia go o zdradę.

Dzień później kilkoro radnych, którzy wystąpili z tą inicjatywą, zostało wezwanych na policję, gdzie sporządzono wobec nich wnioski o nałożenie kar administracyjnych za "dyskredytację armii". (PAP)

sm/ mal/

arch.