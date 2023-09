Grupa STS pokazała dane. "Zakładamy, że w drugiej połowie roku aktywność naszych graczy będzie większa"

Grupa STS Holding miała w II kwartale 2023 roku 77,7 mln zł skorygowanej EBITDA - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu półrocznego spółki. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wyniku na poziomie 77,1 mln zł.

/ stsholding

W całym pierwszym półroczu skorygowana EBITDA spółki wyniosła 157,4 mln zł, czyli 35 proc. więcej rdr.

Przychody grupy w II kwartale wyniosły 146,2 mln zł wobec oczekiwań na poziomie 149,9 mln zł. W I półroczu przychody wzrosły o 14 proc. rdr do 299 mln zł.

Zysk netto jednostki dominującej wyniósł w II kwartale - według wyliczeń PAP Biznes - 43,8 mln zł i był niższy od konsensusu na poziomie 54,4 mln zł. Po sześciu miesiącach grupa wypracowała 97,4 mln zł zysku netto j.d., 57 proc. więcej rdr.

"W drugim kwartale bieżącego roku dalej optymalizowaliśmy procesy w ramach Grupy STS. W związku z tym w pierwszym półroczu istotnie poprawiliśmy zarówno wynik finansowy, jak i skoryg. EBITDA, których wzrosty wyniosły odpowiednio: 57 proc. i 35 proc. rok do roku. Zakładamy, że w drugiej połowie roku aktywność naszych graczy będzie większa, co powinno pozytywnie przełożyć się na nasze wskaźniki operacyjne i finansowe" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Mateusz Juroszek, prezes STS Holding.

2Q2023 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2023 rdr Przychody 146,2 149,9 -2,4% 21,1% -4,4% 299,0 13,7% skor. EBITDA 77,7 77,1 0,8% 72,6% -2,5% 157,4 34,8% EBIT 59,0 67,2 -12,1% 128,8% -16,1% 129,4 48,3% zysk netto j.d. 43,8 54,4 -19,5% 154,4% -18,2% 97,4 57,2% marża EBITDA 53,1% 51,4% 1,72 15,86 1,02 52,62% 8,25 marża EBIT 40,4% 44,8% -4,42 19,00 -5,64 43,26% 10,10 marża netto 30,0% 36,3% -6,30 15,71 -5,08 32,58% 9,02





W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa STS wygenerowała NGR na poziomie niemal 346 mln zł, gdy przed rokiem było to 296 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 17 proc. rok do roku.

Od stycznia do czerwca 2023 roku wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy STS wyniosła 2,302 mld zł wobec 2,189 mld zł przed rokiem. Liczba aktywnych użytkowników wyniosła w I półroczu 412 tys.

Jak podano, grupa odnotowała w pierwszej połowie roku 109 tys. nowych rejestracji, a liczba klientów, którzy dokonali pierwszego depozytu wyniosła 72 tys.

Grupa STS w 2023 roku zakończyła działalności na rynkach zagranicznych (licencje w Wielkiej Brytanii oraz Estonii), zamykając możliwość rejestracji kont. Celem reorganizacji jest możliwie pełne wykorzystanie potencjału rynku polskiego.

7 lipca 2023 r. Entain Holdings (CEE) ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 156.725.958 akcji STS Holding, łącznie reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego. 24 sierpnia 2023 r. Entain Holdings w wyniku rozliczenia transakcji nabył łącznie 155.591.656 akcji spółki. (PAP Biznes)

pel/ osz/