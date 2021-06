Koniec żółtego słoneczka. Grupa Polsat zmienia logotyp i nazwę

/ Grupa Polsat

Grupa Polsat, stworzona przez Zygmunta Solorza, zmieni logotyp i nazwę. Słynne słoneczko zniknie po prawie 30 latach obecności w domach. Zmiany zaczną się od marek kluczowych: Plusa i Polsatu.

Nowe logotypy zostały zaprojektowane z jednej strony tak, by wizualnie kojarzyły się z jedną Grupą, a z drugiej - by zachowały swoje indywidualne wartości. Plus to wszystko, co jest związane z komunikacją, a Polsat - z treściami - czytamy w komunikacie. Zielony kolor Plusa to m.in. innowacja i rozwój oraz troska o środowisko i lepsze życie. Żółty kolor Polsatu to energia, radość i optymizm płynące ze słońca - nierozerwalnie związanego z Polsatem.

- Dzisiaj nadszedł ważny dzień - rozpoczynamy nowy rozdział w historii Grupy - przedstawiamy nowe logotypy wspomnianych naszych najważniejszych i kluczowych marek: Plusa i Polsatu - tak zmiany zapowiedział Zygmunt Solorz. - Będziemy też w komunikacji korporacyjnej używać nowej nazwy Grupy, podkreślającej tę zależność i współdziałanie - Grupa Polsat Plus - dodał.



- Zaczynaliśmy od jednego satelitarnego kanału telewizyjnego, który nazwaliśmy PolSat. Byliśmy pierwszym komercyjnym kanałem telewizyjnym. Trochę później Plus udostępnił możliwość komórkowych rozmów telefonicznych. I tak zapoczątkowała się wolność w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych. Obecnie, prawie 30 lat później, oferujemy milionom naszych widzów i klientów pakiet wielu usług pod markami Plus i Polsat. Umożliwiamy ludziom komunikowanie się z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, pracę, naukę, surfowanie w internecie bez ograniczeń, gdzie mogą cieszyć się np. rozrywką, sportem czy informacją, mogą również rozwijać swoje biznesy. Mogą cieszyć się kontentem i emocjami, jakie dostarczamy. Wszystko to jest dostępne w wybranym przez siebie miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu - mówi Zygmunt Solorz.

Grupa Polsat Plus jest dzisiaj obecna z oferowanymi usługami w prawie co drugim domu w Polsce, mieszkańcy Polski korzystają z ponad 18 milionów usług internetu i telefonii, a jej programy ogląda codziennie prawie 20 milionów ludzi. Dostarcza ponad 40 kanałów telewizyjnych i posiada prawie 9 mln odbiorców usług telewizyjnych platformy cyfrowej, telewizji internetowej (IPTV, OTT Stream) oraz aplikacji z programami na żądanie (VOD/Ipla) - zaznacza Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

Nieco ponad rok temu grupa rozpoczęła też budowę sieci 5G i obecnie ponad 12 mln mieszkańców Polski może korzystać z tej technologii, która oferuje transfer danych do 600 MB/s bez kabla.

Zaprezentowane nowe logotypy rozpoczynają ewolucyjne zmiany w portfolio marek Grupy oraz strategii ich komunikacji. Zmiana ta ma charakter stopniowy, jest zaplanowana i rozłożona w czasie na kilka etapów.

