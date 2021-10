Grupa PGNiG dostarczy gaz do Mołdawii

fot. Grand Warszawski / / Shutterstock

PGNiG Supply & Trading we współpracy z amerykańsko-ukraińskim ERU wygrało przetarg na sprzedaż gazu do Mołdawii - podało PGNiG w komunikacie prasowym. Będzie to pierwsza w historii dostawa nierosyjskiego gazu do tego kraju.

Jak podano, PGNiG Supply & Trading (PST) we współpracy z grupą ERU dostarczą Mołdawii we wtorek 26 października milion metrów sześciennych gazu ziemnego. To wynik przetargu na jednorazową dostawę paliwa gazowego ogłoszonego przez państwową firmę Energocom. Przetarg został zorganizowany w trybie pilnym w związku z ograniczeniem dostaw gazu do Mołdawii przez Gazprom.

Dostawa gazu odbędzie się przez punkt odbioru na granicy mołdawsko-ukraińskiej. Przy realizacji kontraktu PST będzie współpracowało z grupą ERU, która jest czołowym partnerem PGNiG na Ukrainie.

Wskutek ograniczenia dostaw gazu, 22 października rząd Mołdawii ogłosił stan wyjątkowy. Według tamtejszych władz wolumen gazu przesyłanego do kraju nie tylko nie wystarczał na pokrycie zapotrzebowania odbiorców, ale niósł ze sobą ryzyko poważnych zakłóceń w działaniu systemu przesyłowego w konsekwencji zbyt niskiego ciśnienia w gazociągach. (PAP Biznes)

