Orlen zbuduje w Wielkopolsce dużą farmę fotowoltaiczną

Grupa Orlen rozpoczyna w Wielkopolsce budowę dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej docelowej mocy ok. 68 MW - poinformował koncern w komunikacie prasowym. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2024 roku.

/ Orlen

Jak podano, spółka Energa Green Development – po podpisaniu z Energą Wytwarzaniem przedwstępnych umów inwestycyjnych – wydała polecenie rozpoczęcia prac budowlanych.

"W ten sposób inicjujemy początek realizacji portfela własnych projektów OZE o łącznej mocy sięgającej obecnie 600 MW" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Szymon Wojnicki, prezes Energa Green Development.

PV Mitra (ok. 65,6 MW) i PV Żuki (ok. 2,4 MW) to projekty typu green field, zlokalizowane będą w powiecie tureckim (woj. wielkopolskie), w sąsiedztwie działających już aktywów Energi: farmy wiatrowej Przykona o mocy 31 MW oraz dwóch instalacji fotowoltaicznych: PV Gryf (ok. 25 MW) i PV Przykona (ok. 1 MW).

Docelowym odbiorcą aktywów będzie spółka Energa Wytwarzanie odpowiedzialna za serwis i eksploatację źródeł OZE.

"Obecny czas to bardzo intensywny rozwój nowych mocy wytwórczych w Energa Wytwarzanie. W tym roku już zostało uruchomione niemal 90 MW źródeł fotowoltaicznych. Obecnie podpisane umowy to kontynuacja tych działań i kolejne kilkadziesiąt megawatów mocy zielonej energii, która popłynie do polskiego systemu energetycznego" – powiedział Piotr Meler, prezes Energi Wytwarzanie.

W lipcu 2023 roku grupa Orlen zawarła z EDP Renewables Polska warunkową umowę zakupu 3 farm wiatrowych zlokalizowanych w Wielkopolsce o łącznej mocy 142 MW. W ramach transakcji zabezpieczono również opcję uzupełnienia ich o aktywa fotowoltaiczne (o mocy do 159 MW) m.in. na zasadzie przyłączenia w formule cable-pooling. Transakcja ma zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku.

Także w lipcu Energa Wytwarzanie podpisała z firmą Greenvolt umowę przedwstępną na zakup farmy wiatrowej i czterech instalacji fotowoltaicznych, których realizacja planowana jest w woj. wielkopolskim. Transakcja dotyczy dwóch projektów OZE.

Zgodnie ze strategią, do końca 2030 roku grupa Orlen ma dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy ponad 9 GW. (PAP Biznes)

