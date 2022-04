Grupa Orlen rozpoczyna budowę farmy fotowoltaicznej Mitra w Przykonie

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

Energa Green Development, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, uzyskała warunki przyłączenia do sieci oraz pozwolenie na budowę dla pierwszego etapu inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej PV Mitra w gm. Przykona - poinformował Orlen w komunikacie prasowym.

W pierwszym etapie inwestycji PV Mitra powstanie obiekt o mocy ok. 65 MW, zajmujący łączną powierzchnię ok. 53 ha. Do budowy farmy fotowoltaicznej wykorzystanych zostanie 85 tys. modułów fotowoltaicznych.

PV Mitra to największy obecnie projekt fotowoltaiczny realizowany przez Grupę Orlen. Będzie to kolejna instalacja OZE w gminie Przykona.

Strategia Orlenu zakłada wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych do ponad 2,5 GW do końca dekady.

Oprócz PV Mitra, Energa realizuje obecnie sześć inwestycji fotowoltaicznych o łącznej docelowej mocy ok. 25 MW.

PV Mitra to trzecia farma fotowoltaiczna i czwarta instalacja OZE, która wzniesiona zostanie na zrekultywowanym terenie po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Adamów. Od lipca 2020 roku w eksploatacji jest już Farma Wiatrowa Przykona o mocy zainstalowanej 31,05 MW, a w 2022 roku planowane jest rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej w dwóch farmach fotowoltaicznych – PV Gryf o mocy ok. 20 MW i PV Przykona o mocy ok. 1 MW. Szacuje się, że na gruntach należących do Energi w gminie Przykona powstać mogą instalacje OZE o łącznej mocy ok. 160 MW.

Orlen szacuje, że FW Przykona, PV Gryf, PV Przykona i pierwszy etap PV Mitry łącznie w ciągu roku wytworzą energię elektryczną wystarczającą do pokrycia zapotrzebowania ok. 69 tys. gospodarstw domowych, z czego przeszło 27 tys. zasilić będzie mogła sama PV Mitra. Jednocześnie produkcja ze wszystkich trzech instalacji fotowoltaicznych będzie równoważna redukcji emisji CO2 do atmosfery o ok. 124 tys. ton rocznie. (PAP Biznes)

