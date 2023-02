"Chcemy iść zgodnie z rynkami". Orlen obniży ceny gazu dla biznesu

O 50 proc. grupa Orlen obniży ceny dla klientów biznesowych, którzy są rozliczani według cenników. Od kwietnia ceny mają odzwierciedlać notowania na europejskich giełdach - zapowiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. Potwierdził to PGNiG z Grupy Orlen.

/ Bankier.pl

"Chcę ogłosić następną obniżkę cen gazu dla wszystkich klientów będących na cennikach. To 130 tys. użytkowników. To są cukiernie, piekarnie, drobne zakłady. Obniżamy ceny gazu do 353 zł/MWh, to ponad 50 proc. obniżka cen gazu" - powiedział prezes na konferencji prasowej.

Jak poinformował, nowa cena będzie obowiązywać od 15 marca do końca kwietnia. Dodał, że koncern będzie publikować ceny z miesięcznym wyprzedzeniem.

"Chcemy iść zgodnie z rynkami" - powiedział Obajtek.

Grupa Orlen poinformowała w komunikacie prasowym, że spółka PGNiG Obrót Detaliczny od 15 marca obniży cenę gazu dla klientów rozliczanych w oparciu o cennik „Gaz dla Biznesu” o ponad 55 proc. do poziomu 353 zł/MWh. Ponadto od 1 kwietnia spółka wprowadzi nowy sposób kształtowania cennika, dzięki któremu ceny będą odzwierciedlały notowania na europejskich giełdach.

Jak podano, cena 353 zł/MWh dla klientów rozliczanych na podstawie cennika „Gaz dla Biznesu” nr 9 zostanie wprowadzona 15 marca za pomocą stosowanego dotąd mechanizmu automatycznej obniżki i będzie obowiązywała do 31 marca 2023 roku. Od 1 do 30 kwietnia cena będzie już wynikała wprost z nowego cennika „Gaz dla Biznesu” nr 10, który będzie tzw. „cennikiem indeksowanym”, który zastąpi obecny.

Grupa poinformowała, że nowy sposób ustalania cennika umożliwi oferowanie klientom biznesowym cen gazu opartych na notowaniach giełd towarowych, w tym Towarowej Giełdy Energii. Pierwsza cena ustalona na podstawie nowego sposobu obliczeń wyniesie 353 zł/MWh i będzie obowiązywać do końca kwietnia br. Następnie cena będzie aktualizowana w cyklach miesięcznych i podawana z miesięcznym wyprzedzeniem.

"Zmiana modelu kształtowania cennika może przyczynić się do dalszego spadku cen paliwa dla klientów biznesowych w nadchodzących miesiącach, jeśli utrzyma się obecny trend spadkowy na giełdach europejskich" - napisano w komunikacie.

PGNiG OD: Od połowy marca obniżka ceny gazu dla biznesu o ponad połowę półka PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy Orlen, największy detaliczny sprzedawca gazu w Polsce, poinformował we wtorek, że od 15 marca obniży ceny gazu dla odbiorców biznesowych w cenniku "Gaz dla Biznesu" do 353 zł za MWh, czyli o 55 proc. Jak podało PGNiG OD, cena 353 zł netto za MWh dla odbiorców biznesowych, rozliczających się na podstawie Cennika „Gaz dla Biznesu” nr 9 będzie obowiązywać do 1 kwietnia 2023 r. "Skuteczna integracja PGNiG z Grupą Orlen oraz stabilizacja sytuacji na europejskim rynku gazu zwiększają nasze możliwości działania. Dwa miesiące po styczniowej obniżce o 19 proc. Cennika +Gaz dla Biznesu+, obniżamy dotychczasową cenę bazową o ponad połowę i wprowadzamy nowy sposób kształtowania ceny gazu w ofercie dla klientów biznesowych. Tak duża obniżka jest jedną z wielu korzyści wynikających z powstania silnego i stabilnego koncernu multienergetycznego, który dzięki mocnym fundamentom finansowym jest w stanie zaproponować odbiorcom gazu atrakcyjną ofertę, a jednocześnie zapewnić im bezpieczeństwo dostaw surowca" – powiedział prezes Grupy Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie PGNiG OD. Natomiast - jak zaznaczyło PGNiG OD - od 1 kwietnia wprowadzony zostanie nowy sposób kształtowania cennika, dzięki któremu ceny mają odzwierciedlać notowania na europejskich giełdach. Od 1 do 30 kwietnia cena będzie już wynikała wprost z nowego Cennika „Gaz dla Biznesu” nr 10, który będzie tzw. cennikiem indeksowanym i umożliwi oferowanie klientom biznesowym cen gazu opartych na notowaniach giełd towarowych, w tym Towarowej Giełdy Energii. Pierwsza cena ustalona na podstawie nowego sposobu obliczeń wyniesie 353 zł/MWh i będzie obowiązywać do końca kwietnia br. Następnie cena będzie aktualizowana w cyklach miesięcznych i podawana z miesięcznym wyprzedzeniem tzn. na koniec marca zostanie podana cena na maj, na koniec kwietnia na czerwiec itd. - wyjaśniło PGNiG OD Zgodnie z obowiązującym od 1 lutego 2023 r. cennikiem "Gaz dla Biznesu" nr 9 PGNiG OD, podstawowa cena dla odbiorców biznesowych wynosi 794 zł netto za MWh. Kontrakty na marzec na Towarowej Giełdzie Energii są obecnie wyceniane na poziomie 252 zł za MWh. wkr/ pif/ drag/

(PAP Biznes)

pel/ asa/