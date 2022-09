Grupa Mostostal Zabrze szacuje wyniki za II kwartał 2022 r.

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Grupa Mostostal Zabrze szacuje, że odnotowała w II kwartale 2022 roku 275,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, 12,7 mln zł zysku operacyjnego, 10,7 mln zł zysku brutto i 6,8 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w komunikacie.

W całym I półroczu grupa miała 506,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, 23,1 mln zł EBIT, 20,4 mln zł zysku brutto i 12,9 mln zł zysku netto.

Dla porównania, w I półroczu 2021 roku Mostostal Zabrze miał 366,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 15,7 mln zł EBIT, 11,3 mln zł zysku brutto i 8,1 mln zł zysku netto.

Jak podano, aktualna wartość backlogu grupy wzrosła do 1.171,2 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 186,1 mln zł, co łącznie stanowi 1.357,3 mln zł.

Publikacja raportu Mostostalu Zabrze za I półrocze 2022 roku zaplanowana jest na 8 września. (PAP Biznes)

sar/ osz/