Grupa Manufaktura Piwa Wódki i Wina planuje debiut na GPW

Manufaktura Piwa Wódki i Wina lub spółka holdingowa planuje na przełomie III i IV kw. 2021 roku wejść na warszawską giełdę - poinformował dziennikarzy podczas telekonferencji prezes Manufaktury Janusz Palikot. Dodał, że nie jest jeszcze przesądzone, czy debiut nastąpi na NewConnect, czy na głównym rynku.

"Planujemy na przełomie III i IV kw. wejście na parkiet. Jeszcze nie wiemy, jaka będzie ostateczna struktura, czy to będzie wejście Manufaktury, a potem wniesienie spółek, czy będzie połączenie spółek i wniesienie jednocześnie. Trwają rozmowy z domem maklerskim. W ciągu miesiąca podamy szczegóły tego procesu" - powiedział Palikot.

"To, czy to będzie NewConnect, czy rynek główny, to jest jeszcze przedmiotem analizy" - dodał.

Do Manufaktury Piwa Wódki i Wina należy m.in. Tenczyńska Okovita. Tenczyńska Okovita jeszcze w marcu ruszy z emisją crowdfundingową, z której chce pozyskać ponad 4,4 mln zł.

Środki od inwestorów społecznościowych zostaną przeznaczone na rozbudowę dotychczasowych mocy wytwórczych, uruchomienie produkcji oraz sprzedaży własnej marki whisky, jak i rozpoczęcie działalności eksportowej na rynkach azjatyckich.

"W związku z bardzo dobrymi wynikami, osiąganymi na początku 2021 roku, Tenczyńska Okovita wypłaci ok. 0,5 mln zł zaliczki na poczet dywidendy" - zapowiedział Palikot.

Pod koniec 2019 roku Tenczyńska Okovita zebrała 4,18 mln zł w pierwszej zbiórce crowdfundingowej. Wówczas do Janusza Palikota dołączyło 1.339 nowych wspólników. Środki z emisji zostały przeznaczone na powstanie tradycyjnej okowity, starzenie piw warzonych w Browarze Tenczynek i otwarcie taproomu.

Janusz Palikot, były inwestor Ambry i Polmosu, w 2018 roku kupił od Marka Jakubiaka Browar Tenczynek. (PAP Biznes)

