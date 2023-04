Grupa MCI rozważa zbudowanie dużej pozycji w Answear.com

OPINIA TFI PZU: Podwyższona zmienność na rynkach utrzyma się w kolejnych miesiącach Podwyższona zmienność na rynkach utrzyma się w kolejnych miesiącach, gdyż będą one musiały zrewidować swoje optymistyczne oczekiwania co do spowolnienia w gospodarce - uważa Piotr Dmuchowski, wiceprezes TFI PZU. Preferuje on branżę IT, biotechnologię i sektory związane z transformacją energetyczną.