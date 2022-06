Spółka zależna Boryszewa sprzedała nieruchomość za 95 mln zł

Zarząd Hutmenu, spółki zależnej Boryszewa, podpisał z MS Inwestment przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu. Nieruchomość ma powierzchnię ok. 19,2 ha, a wartość transakcji to 95 mln zł netto - podał Boryszew w komunikacie.