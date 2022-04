Grupa LPP pochwaliła się wynikami

/ LPP

Grupa LPP spodziewa się w 2022/23 roku wzrostu przychodów o ok. 13 proc. rdr do ok. 16 mld zł oraz spadku marży handlowej i operacyjnej - poinformowała spółka w raporcie rocznym.

"Plany sprzedażowe na rok finansowy 2022/23 (z wyłączeniem rynku Ukrainy i Rosji) wskazują na możliwość osiągnięcia 16 mld zł sprzedaży tj. wzrostu o około 13 proc. rdr, z czego w kanale internetowym przekroczenie poziomu 5 mld zł" - napisano w raporcie.

"Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację geopolityczną na wschodzie Europy, niestabilność gospodarczą na wszystkich rynkach oraz wzrost inflacji przy wciąż rosnącej na rynku presji kosztowej, w 2022/23 roku jako grupa spodziewamy się spadku marży handlowej i operacyjnej" - dodano.

LPP podało w prezentacji, że celem na 2022/23 r. jest również utrzymanie gotówki netto.

Wśród możliwości grupa LPP wymieniła w prezentacji rosnący udział segmentu "value for money" online i offline, przełożenie inflacji na ceny oraz zakończenie wdrożenia RFID. Ryzyka to zawirowania w łańcuchu dostaw, wpływ wojny w Ukrainie na gospodarki europejskie oraz kontynuacja pandemii.

W roku obrotowym 2021/22 grupa LPP miała 953,5 mln zł zysku netto wobec 190,1 mln zł straty przed rokiem. EBIT wzrósł do 1,479 mld zł ze 153 mln zł. EBITDA grupy wyniosła blisko 2,63 mld zł, co oznacza wzrost o 114,2 proc. rdr. Przychody wzrosły o 78,8 proc. rdr do 14,03 mld zł. Marża brutto na sprzedaży wzrosła o 5,7 pp. do 57,8 proc.

Grupa LPP zakłada na 2022/23 r. wydatki inwestycyjne w wysokości 1 mld zł, z czego ok. 630 mln zł chce przeznaczyć na rozwój sieci stacjonarnej - poinformowała spółka w raporcie rocznym.

"(...) Chcemy utrzymać wysoki poziom zaangażowania inwestycyjnego na 2022/23 w wysokości 1,0 mld zł, w tym ok. 630 mln zł na rozwój sieci salonów stacjonarnych, której jednocześnie powierzchnia ze względu na wstrzymanie rozwoju w rejonie wschodnim ulegnie zmniejszeniu w roku 2022/23 o około 4 proc. rdr" - napisano.

"W kolejnych latach zakładamy powrót do wzrostów powierzchni handlowej" - dodano.

"Plany sprzedażowe na rok finansowy 2022/23 (z wyłączeniem rynku Ukrainy i Rosji) wskazują na możliwość osiągnięcia 16 mld zł sprzedaży tj. wzrostu o około 13 proc. rdr, z czego w kanale internetowym przekroczenie poziomu 5 mld zł" - napisano w raporcie.

"Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację geopolityczną na wschodzie Europy, niestabilność gospodarczą na wszystkich rynkach oraz wzrost inflacji przy wciąż rosnącej na rynku presji kosztowej, w 2022/23 roku jako grupa spodziewamy się spadku marży handlowej i operacyjnej" - dodano.

LPP upatruje szans na rozwój na Zachodzie po zamknięciu rynków w Rosji i Ukrainie

Grupa LPP upatruje swojej szansy na rozwój na Zachodzie wraz z inwazją Rosji na Ukrainę i zamknięciem dwóch kluczowych rynków wschodnich - poinformowała spółka w prezentacji wynikowej.

Spółka podała, że jest przygotowana na rozwój na Zachodzie: od kilku lat rozwija e-commerce i zna trendy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, dysponuje sprawdzonymi konceptami marek, koncentrując się na Reserved i Sinsay, a segment value for money jest odpowiednim formatem na dzisiejsze czasy w Europie, zarówno w online, jak i offline.

Jak podano, trzy źródła wzrostu grupy LPP w następnych latach to: Reserved online, sieć salonów stacjonarnych Sinsay oraz Sinsay online.

LPP poinformowało, że kluczowym i największym dla grupy pozostanie region CEE. Na koniec 2022/23 r. spółka planuje mieć na tych rynkach 1.123 tys. m kw. powierzchni oraz 1.412 sklepów.

Stabilny biznes spółka przewiduje w krajach bałtyckich. Na koniec 2022/23 r. zakłada tam 89,4 tys. m kw. powierzchni i 102 sklepy.

Wzrostowy ma być region SEE. LPP widzi duży potencjał w rozwoju sieci stacjonarnej, w szczególności w Rumunii, Bułgarii i Serbii. Chce kontynuować rozwój online. Nowym rynkiem stacjonarnym w tym roku ma być Albania. Na koniec 2022/23 r. w regionie ma być 454,9 tys. m kw. powierzchni i 453 sklepy.

LPP planuje rozszerzyć obecność w Europie Zachodniej. Chce wykorzystać potencjał paneuropejskiego e-sklepu (dodanie Sinsay, do tej pory tylko Reserved), planuje dalszy rozwój online w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Jak podano, trzy nowe rynki offline w 2023/24 to: Włochy i Grecja (Sinsay, salony własne) i Cypr (Reserved, salony franczyzowe). Na koniec 2022/23 roku spółka planuje mieć w regionie 51,3 tys. m kw. powierzchni i 23 sklepy.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę zamknięte są dwa największe rynki na Wschodzie. Ze względu na sytuację polityczną spółka nie ma planów rozwoju w regionie.

Spółka planuje stabilizację na Bliskim Wschodzie. Planuje rozwijać e-commerce poprzez partnerów franczyzowych.

Jak podano, powierzchnia handlowa grupy LPP w 2022/23 r. spadnie do 1.778 tys. m kw (przy założeniu braku Rosji i Ukrainy). LPP będzie się koncentrować na rozwoju Sinsay – planuje ponad 400 nowych sklepów jeszcze w tym roku. (PAP Biznes)

