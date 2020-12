Grupa LPP miała w III kw. 301 mln zł zysku operacyjnego i 246,8 mln zł zysku netto

LPP

Grupa LPP miała w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/21 301 mln zł zysku netto oraz 246,8 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik operacyjny jest nieco wyższy niż wcześniejsze szacunki spółki, które zakładały, że sięgnie on 290 mln zł.

Rok wcześniej skonsolidowany zysk operacyjny Grupy LPP sięgnął 335,3 mln zł, a zysk netto 236,4 mln zł.

EBITDA grupy w trzecim kwartale wyniosła 563 mln zł wobec 581 mln zł rok wcześniej.

Przychody grupy wyniosły 2,445 mld zł wobec 2,332 mld zł przed rokiem.

Przychody ze sprzedaży porównywalnej LFL (w walutach lokalnych) zmalały w trzecim kwartale 2020/21 o 8,3 proc. LPP podał, że spadek był konsekwencją pandemii koronawirusa i zmian preferencji miejsc zakupowych klientów, którzy mimo otwartych sklepów stacjonarnych częściej wybierali kanał internetowy.

W trzecim kwartale grupa zanotowała wzrosty sprzedaży rdr we wszystkich krajach, w których działa, z wyjątkiem Polski, Czech, Wielkiej Brytanii i krajów Bliskiego Wschodu. Największe nominalnie wzrosty sprzedaży grupa osiągnęła w Rumunii, Rosji i na Ukrainie. Z kolei największe procentowe dynamiki wystąpiły w Finlandii, Serbii, Słowenii oraz Bośni i Hercegowinie.

Przychody ze sprzedaży internetowej w trzecim kwartale 2020/21 wzrosły rdr o 86,2 proc., do 446 mln zł. Sprzedaż online stanowiła w tym okresie 18,2 proc. całościowej sprzedaży grupy kapitałowej. Największe nominalnie przychody online oprócz Polski grupa uzyskała z Rumunii, Rosji, Niemiec, Ukrainy i Czech.

LPP podało, że w trzecim kwartale wysokie wzrosty przychodów zanotowała marka Sinsay. W marce Reserved nastąpiła stabilizacja przychodów, natomiast w Cropp i House zanotowano jednocyfrowe spadki. Marka Mohito, oferująca najbardziej formalną odzież ze wszystkich marek LPP, zanotowała największe spadki rdr.

Marża brutto na sprzedaży grupy LPP na koniec trzeciego kwartału 2020/21 spadła do 56,6 proc. z 58,8 proc. rok wcześniej, marża EBITDA zmniejszyła się do 23,0 proc. wobec 24,9 proc. rok wcześniej, marża operacyjna sięgnęła 12,3 proc. (14,4 proc. przed rokiem), a marża zysku netto nie zmieniła się i wyniosła 10,1 proc.

Narastająco po dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2020/21 (rozpoczętego 1 lutego) grupa LPP ma 5,753 mld zł przychodów, 888,6 mln zł wyniku EBITDA, 73 mln zł zysku operacyjnego oraz 145,7 mln zł straty netto.

Z kolei po dziewięciu miesiącach marża brutto na sprzedaży spadła do 51,5 proc. z 54,3 proc. przed rokiem, marża EBITDA skurczyła się do 15,4 proc. z 20,1 proc. rok wcześniej, marża operacyjna sięga 1,3 proc. (9 proc. przed rokiem), a marża netto jest ujemna i wynosi -2,5 proc. wobec 4,5 proc. dodatniej marży netto w tym samym okresie przed rokiem.

Na koniec trzeciego kwartału 2020/21 grupa LPP posiadała 2,055 mld zł gotówki, a po odjęciu zadłużenia 1,1 mld zł gotówki netto (według MSR17), w porównaniu do 542 mln zł rok wcześniej.

W trzecim kwartale wydatki inwestycyjne grupy LPP wyniosły 179,2 mln zł i były o 27 proc. mniejsze rdr. Mniejsze nakłady związane były z redukcją inwestycji 2 rozwój sieci sprzedaży oraz przesunięcie w czasie inwestycji logistycznych. Decyzje te podyktowane były sytuacją pandemiczną.

Pomimo spadku kosztów sklepów (niższe czynsze w wyniku negocjacji oraz koszty personelu) grupa odnotowała w trzecim kwartale 2020/21 wzrost kosztów operacyjnych o 1,5 proc., głównie ze względu na wzrost kosztów związanych z logistyką i e-commerce. Koszty operacyjne grupy LPP wyniosły 1,04 mld zł wobec 1,02 mld zł rok temu.

Na koniec trzeciego kwartału 2020/21 grupa LPP zwiększyła liczbę sklepów o 39, do 1802 punktów w 25 krajach. Powierzchnia wzrosła o 13,2 proc., do 1352 tys. metrów kwadratowych.

LPP zakłada wzrost powierzchni w roku 2021/22 o 15 proc., wejdzie do Macedonii Północnej

Grupa LPP planuje zakończyć rok 2020/21 wzrostem powierzchni o 16 proc. rdr - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Na rok 2021/22 grupa zakłada wzrost powierzchni o 15 proc. oraz wejście na nowy rynek w Macedonii Północnej.

"Celem grupy jest rozwój sieci sprzedaży w sklepach tradycyjnych przy szczególnym skupieniu się na markach: Sinsay, House i Cropp, selektywnym wzroście powierzchni w Polsce, kontynuacji wzrostów w Europie, szczególnie Południow-Wschodniej oraz rozwoju powierzchni w rejonie CIS" - napisano w raporcie kwartalnym LPP.

Jednocześnie grupa nadal prowadzi proces optymalizacji powierzchni, w tym zamykania nierentownych salonów i powiększanie salonów dobrze prosperujących.

Na koniec trzeciego kwartału 2020/21 grupa LPP zwiększyła liczbę sklepów o 39, do 1802 punktów w 25 krajach. Powierzchnia wzrosła o 13,2 proc., do 1352 tys. metrów kwadratowych.

"Rok 2020/21 grupa planuje zakończyć wzrostem powierzchni o 16 proc. rdr. Natomiast na rok 2021/22 grupa zakłada wzrost powierzchni o 15 proc. rdr, w tym wejście na nowy rynek, tj do Macedonii Północnej" - napisano w raporcie.

LPP spodziewa się w 2020/21 spadku przychodów o 15 proc., marża brutto sięgnie 50-51 proc.

Grupa LPP spodziewa się, że na koniec roku finansowego 2020/21 (czyli na koniec stycznia 2021 roku) jej przychody będą niższe rdr o 15 proc., a marża brutto znajdzie się w przedziale 50-51 proc. - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

"Z powodu skutków pandemii Covid-19 grupa spodziewa się, że rok 2020/21 będzie rokiem spadku przychodów o 15 proc. rdr. Skutki Covid-19 będą prawdopodobnie miały też wpływ na uzyskaną przez grupę marżę brutto, która w 2020/21 może się kształtować w przedziale 50-51 proc." - napisano w komunikacie.

Jednocześnie grupa zakłada, że negatywny wpływ pandemii na jej wyniki będzie miał charakter tymczasowy i po jej ustąpieniu w kolejnych latach nastąpi wzrost przychodów.

"Spółka przyjmuje plan zatowarowania 2021/22 zbliżony do 2019/20, czyli rok sprzed pandemii, a w nim kontynuację dwucyfrowego wzrostu powierzchni, poprawę marży operacyjnej w stosunku do 2019/20 oraz utrzymanie bezpiecznej pozycji finansowej" - napisano w raporcie.

"Na kolejne lata, tj 2022/23, zakładana jest kontynuacja dwucyfrowego wzrostu sprzedaży" - dodano.

Grupa LPP planuje zakończyć rok 2020/21 wzrostem powierzchni o 16 proc. rdr. Na rok 2021/22 grupa zakłada wzrost powierzchni o 15 proc. oraz wejście na nowy rynek w Macedonii Północnej.

LPP planuje 2 mld zł przychodów z e-commerce w 2020/21, w kolejnym roku ma je zwiększyć o 50 proc.

Grupa LPP planuje, że na koniec roku obrotowego 2020/21 jej przychody ze sprzedaży internetowej podwoją się rok do roku i sięgną 2 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. W roku 2021/22 (rozpoczynającym się 1 lutego 2021 roku) przychody z segmentu e-commerce mają wzrosnąć o 50 proc.

"Zmiana nawyków zakupowych przez klientów, tj. przeniesienie procesów zakupowych do kanałów online prawdopodobnie będzie długotrwałym zjawiskiem. Dostosowując się do panującego trendu grupa podjęła działania zmierzające do dalszej ekspansji tego kanału sprzedaży" - napisano w raporcie kwartalnym LPP.

Rozwój e-commerce grupa LPP zamierza realizować poprzez nowe rynki oraz wykorzystanie w tym kanale nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji.

Przychody grupy LPP ze sprzedaży internetowej w trzecim kwartale 2020/21 wzrosły rdr o 86,2 proc., do 446 mln zł. Sprzedaż online stanowiła w tym okresie 18,2 proc. całościowej sprzedaży grupy kapitałowej. Największe nominalnie przychody online oprócz Polski grupa uzyskała z Rumunii, Rosji, Niemiec, Ukrainy i Czech.

LPP lekko zwiększyło CAPEX planowany w 2020/21 do 760 mln zł

Grupa LPP zwiększyła o 30 mln zł zakładany na rok finansowy 2020/21 plan wydatków inwestycyjnych. CAPEX sięgnie w tym okresie 760 mln zł, a nie 730 mln zł jak zapowiadano na początku października - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

"Planowany CAPEX w 2020/21 to 760 mln zł. Na kwotę składają się wydatki na sklepy stacjonarne 580 mln zł, biura 60 mln zł, logistykę 50 mln zł oraz IT 70 mln zł" - napisano w raporcie kwartalnym.

Bez zmian pozostał natomiast CAPEX planowany na rok finansowy 2021/22. Zakładane w tym czasie wydatki inwestycyjne sięgają 1,1 mld zł (w tym nakłady na sklepy stacjonarne 840 mln zł, biura 50 mln zł, logistykę 150 mln zł oraz IT 60 mln zł).

W roku finansowym 2022/23 grupa LPP zakłada wydatki inwestycyjne na poziomie 900 mln zł (sklepy stacjonarne 750 mln zł, biura 50 mln zł, logistyka 40 mln zł, IT 60 mln zł).

W trzecim kwartale 2020/21 wydatki inwestycyjne grupy LPP wyniosły 179,2 mln zł i były o 27 proc. mniejsze rdr. Mniejsze nakłady związane były z redukcją inwestycji 2 rozwój sieci sprzedaży oraz przesunięcie w czasie inwestycji logistycznych. Decyzje te podyktowane były sytuacją pandemiczną.