Grupa LPP miała w I kw. 87,2 mln zł zysku operacyjnego i 21,5 mln zł zysku netto

Grupa LPP miała w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/22 87,2 mln zł zysku operacyjnego oraz 21,5 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie. Wynik operacyjny jest wyższy niż wcześniejsze szacunki spółki, które zakładały, że sięgnie on 70 mln zł.

Rok wcześniej grupa LPP miała 260,5 mln zł straty operacyjnej i 362 mln zł straty netto.

EBITDA grupy w pierwszym kwartale 2021/22, czyli w okresie luty 2021 r. - kwiecień 2021 r., wyniosła 344,4 mln zł wobec 17,6 mln zł rok wcześniej. Przychody grupy wyniosły 2,35 mld zł, co oznacza wzrost o 99,4 proc. rdr.

Grupa LPP zakłada, że w 2021/22 roku powierzchnia handlowa wzrośnie o 25 proc. rdr, a nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 1,2 mld zł - podała spółka w prezentacji. Wcześniej spółka przewidywała na ten rok wzrost powierzchni o 20 proc. i CAPEX w wysokości ok. 1,1 mld zł.

Spółka podała, że w 2021/22 roku planowane wydatki na sklepy to ok. 950 mln zł, na biura 50 mln zł, na obszar logistyki 150 mln zł, a 60 mln zł na obszar IT.

Jak podano, powierzchnia handlowa ma wzrosnąć o 25 proc. rdr, do 1.801,3 tys. m kw.

Na koniec 2021/22 roku salony marki Reserved mają być w 26 krajach.

LPP podało w prezentacji, że celem na 2021/22 rok jest kontynuacja otwarć powierzchni w Polsce, przyspieszenie rozwoju w Europie, dalszy dwucyfrowy rozwój powierzchni w rejonie CIS, nacisk na rozwój mniejszych marek: Cropp, House, Sinsay.

Jak podano, kluczowe powody rozwoju powierzchni to mocniejsze wejście do mniejszych miast, potencjał do rozwoju w segmencie value for money, nacisk na omnichannel, którego sieć stacjonarna jest istotną częścią.

Grupa podtrzymała także, że zakłada na rok 2021/22 dwucyfrowe wzrosty sprzedaży i poprawę marży operacyjnej rdr. Celem jest też dwucyfrowy wzrost sprzedaży online, do ponad 2,8 mld zł.

Grupa LPP chce regularnie wypłacać dywidendę w dwóch częściach - poinformowała spółka w prezentacji wynikowej.

Pod koniec maja zarząd LPP zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 450 zł na akcję. Na dywidendę miałyby trafić środki z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich.

Proponowany dzień dywidendy to 6 lipca, a jej wypłata miałaby nastąpić w dwóch równych transzach - po 225 zł na akcję. Pierwsza transza miałaby zostać wypłacona 20 lipca, a druga 6 października 2021 roku.

Spółka poinformowała w prezentacji, że powody wypłaty dywidendy to niskie oprocentowanie depozytów, ujemny cykl obrotu gotówki dzięki faktoringowi odwrotnemu, model biznesowy sprawdzony w pandemii.

ZWZ odbędzie się 29 czerwca.

W 2020 roku LPP nie wypłaciło dywidendy. Wcześniej, w 2019 roku, na ten cel trafiło 110,1 mln zł. (PAP Biznes)

