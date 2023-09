Grupa Kęty szacuje zyski za III kwartał. "Utrzymuje się presja na marże handlowe"

Grupa Kęty szacuje, że zysk netto przypadający na akcjonariuszy j.d. w trzecim kwartale 2023 r. wyniesie 161 mln zł, co oznacza spadek o 6 proc. rdr, a EBITDA spadnie o 3 proc. do 245 mln zł - podała spółka w komunikacie.

/ materiały dla mediów

Spółka szacuje, że w trzecim kwartale 2023 r. osiągnęła 1,33 mld zł przychodów, czyli o 12 proc. mniej niż rok wcześniej, a także zysk operacyjny na poziomie 201 mln zł, co oznacza spadek rok do roku o 5 proc.

Kęty podały, że szacowany dług netto na koniec trzeciego kwartału 2023 roku wyniesie ok. 750 mln zł.

Dane skonsolidowane (w mln PLN) 3Q23 3Q22 zmiana Przychody ze sprzedaży 1330 1508 -12% EBITDA 245 253 -3% Zysk netto z działalności operacyjnej 201 212 -5% Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 161 171 -6%

W ocenie zarządu koniunktura na rynku w trzecim kwartale nie odbiegała znacząco od sytuacji obserwowanej w kwartale drugim i utrzymuje się krótki horyzont zamówień (2 – 4 tygodnie) oraz presja na marże handlowe.

Szacunki zakładają osiągnięcie w trzecim kwartale 2023 r. 1.330 mln zł przychodów (-12 proc. rdr), w tym: 510 mln zł w Segmencie Wyrobów Wyciskanych (-16 proc. rdr) głównie jako wypadkowa spadku cen podstawowego surowca o ok. 20 proc. w PLN oraz ok. 10 proc. wzrostu wolumenu sprzedaży, 640 mln zł w Segmencie Systemów Aluminiowych (+8 proc. rdr) głównie jako wypadkowa korekt cenników produktów wprowadzonych w trzecim kwartale oraz ok. 11 proc. wzrostu wolumenu sprzedaży, 293 mln zł w Segmencie Opakowań Giętkich (-26 proc. rdr) głównie jako wypadkowa ok. 35 proc. spadku cen surowców z tworzyw sztucznych (granulat LDPE i PP) oraz ok. 4 proc. spadku wolumenu.

"Szacowane koszty finansowe netto będą niższe niż w poprzednich kwartałach, głównie ze względu na dodatnią wycenę różnic kursowych i wyniosą w 3 kwartale 2023 roku ok. 9 mln zł (spadek o ok. 5 mln zł rdr). Obciążenia podatkowe zostaną w 3 kwartale 2023 roku zmniejszone o ok. 6 mln zł z tytułu utworzenia aktywa na podatek odroczony z tyt. inwestycji objętych ulgami inwestycyjnymi" - napisano.

Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kęty za trzeci kwartał 2023 r. planowana jest na 18 października 2023 r. (PAP Biznes)

doa/ ana/