Grupa Kęty szacuje skonsolidowany zysk netto w III kw. '21 na 158 mln zł

Grupa Kęty szacuje, że skonsolidowany zysk netto w trzecim kwartale 2021 r. wyniesie 158 mln zł, co oznacza wzrost o 22 proc. rdr - podała grupa w komunikacie.

Według szacunków skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 1,276 mld zł (wzrost o 39 proc. rdr), a skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 199 mln zł, co oznacza wzrost o 25 proc. rdr.

Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie z 198 mln zł w zeszłym roku do 237 mln zł w roku bieżącym (+20 proc. rdr).

Dane skonsolidowane (w mln zł) 3Q21 3Q20 zmiana rdr Przychody ze sprzedaży 1276 920 39% Zysk EBITDA 237 198 20% Zysk EBIT 199 159,3 25% Zysk netto 158 129 22%

Grupa Kęty poinformowała, że w trzecim kwartale 2021 r. utrzymywała się dobra koniunktura na produkty oferowane przez grupę, a wzrost wolumenów oraz notowań surowców, które odzwierciedlane są w cenach produktów, pozwoli na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

"Najwyższą, ok. 60 proc. dynamikę wzrostu szacujemy w Segmencie Wyrobów Wyciskanych, natomiast w Segmencie Opakowań Giętkich oraz w Segmencie Systemów Aluminiowych szacowane wzrosty wyniosą odpowiednio ok. 30 proc. i ok. 25 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego" - napisano w komunikacie.

Dodano, że wysoki poziom sprzedaży segmentów i efektywna działalność operacyjna powinny przełożyć się na poprawę wyników finansowych.

"W odróżnieniu od pierwszej połowy roku, w trzecim kwartale największy wpływ na wzrost zysku EBITDA miał Segment Wyrobów Wyciskanych, którego wynik będzie wyższy o ponad 35 mln zł od osiągniętego w analogicznym okresie 2020 roku" - podała Grupa Kęty.

Spółka szacuje, że koszty finansowe netto wyniosą ok. (-) 4 mln zł, a szacowany poziom długu netto na koniec trzeciego kwartału 2021 r. wyniesie ok. 830 mln zł.

Szacunki zostały przygotowane w oparciu o założenia bazujące na rzeczywistych notowaniach kursów walut i cen aluminium do 22 września oraz prognozie na okres 23-30 września.

Publikacja raportu Grupy Kęty za trzeci kwartał 2021 r. planowana jest na 20 października. (PAP Biznes)

