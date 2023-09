Inter Cars ze wzrostem przychodów. Optymistyczne wyniki od początku roku

Skonsolidowane przychody Inter Cars w sierpniu 2023 roku wyniosły 1.463,9 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 15,3 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 11.431,4 mln zł przychodów, czyli o 23 proc. więcej niż rok wcześniej.

Sprzedaż Inter Cars SA wyniosła w sierpniu 98,9 mln zł (wzrost rdr o 12,2 proc.), z czego sprzedaż w Polsce to 583 mln zł (wzrost o 9,1 proc. rdr). Od początku roku sprzedaż Inter Cars SA wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku o 17 proc. do 7.818,3 mln zł. W Polsce wzrost sprzedaży wyniósł 17 proc. do 4.665,3 mln zł.

Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą wyniosła w sierpniu 764,6 mln zł, o 19,7 proc. więcej niż przed rokiem. W okresie styczeń-sierpień 2023 roku sprzedaż ta wyniosła 5.746,8 mln zł, co oznacza wzrost o 27 proc. rok do roku. (PAP Biznes)

