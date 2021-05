Grupa Energa planuje wzrost EBITDA o ponad 60 proc. w ciągu 10 lat

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Grupa Energa planuje wzrost EBITDA w 2030 roku o ponad 60 proc. w porównaniu do 2020 roku - podała spółka, przedstawiając założenia strategicznego planu rozwoju grupy na lata 2021-2030.

Wśród głównych celów na lata 2021-2030 w zakresie wytwarzania grupa wymienia m.in. rozwój nowych mocy OZE (fotowoltaicznych, morskich elektrowni wiatrowych, a w przypadku złagodzenia regulacji, również lądowych elektrowni wiatrowych). W obszarze elektrowni systemowych celem strategicznym jest udział w realizacji nowych mocy w instalacjach gazowych oraz modernizacja instalacji kogeneracyjnych.

Grupa planuje osiągnąć ok. 1,1 GWe mocy zainstalowanej w lądowych odnawialnych źródłach energii oraz udział w projektach morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1,3 GWe, udział w realizacji inwestycji w instalacje gazowe (CCGT) o mocy ok. 1,3 GWe oraz redukcję emisji CO2/MWh o 33 proc. w porównaniu do 2019 roku.

W obszarze dystrybucji celem strategicznym jest budowa i wdrożenie wieloletniego planu rozwoju sieci i podnoszenie jakości obsługi klientów. Z kolei w obszarze sprzedaży spółka chce przeprowadzić gruntowny program cyfryzacji i redukcji kosztów.

Jak podano, celem jest zwiększenie udziału liczników zdalnego odczytu (AMI) zainstalowanych u klientów do 100 proc. w 2026 roku.

Energa poinformowała, że nowy strategiczny plan rozwoju na lata 2021-30 zastępuje strategię grupy na lata 2016-25 i wyznacza ramy działania i rozwoju w horyzoncie do 2030 roku zgodnie z ogłoszoną strategią grupy Orlen, akcjonariusza strategicznego Energi.

Zgodnie z informacjami z końca kwietnia łączne nakłady inwestycyjne grupy Energa w latach 2021-2030 mają wynieść ok. 29,7 mld zł.

W 2020 roku EBITDA grupy Energa wyniosła ok. 2,04 mld zł.(PAP Biznes)

pel/ osz/