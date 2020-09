Grupa Dekpol zamierza wejść na rynek fotowoltaiki

fot. Dekpol Deweloper / dekpol.pl

Grupa Dekpol zawarła z firmą T&T list intencyjny, zgodnie z którym rozpocznie realizację projektów na rynku fotowoltaiki - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. O 10:38 cena akcji spółki szła w górę o ponad 25 proc.



"Rynek OZE w Polsce jest we wstępnej, ale już dynamicznej fazie rozwoju. Firm z doświadczeniem w tym obszarze jest nadal stosunkowo niewiele, a popyt na rozwiązania z obszaru 'zielonej energii' lawinowo rośnie. Sprzyja temu zarówno wzrost cen energii konwencjonalnej, jak zwiększanie się świadomości proekologicznej oraz wsparcie w postaci dotacji i ulg. Z naszego punktu widzenia to doskonały moment, by zacząć budowanie kompetencji i referencji Dekpolu na tym atrakcyjnym rynku" - poinformował w komunikacie prezes Mariusz Tuchlin.

W ramach współpracy firmy rozpoczęły projektowanie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 75 MW. Spółki szacują, że kooperacja może docelowo dotyczyć realizacji projektów o szacowanej łącznej mocy do 500 MW.

"Spodziewamy się, że docelowa moc wspólnych projektów może wynosić nawet 500 MW. Przy ich realizacji wykorzystywać będziemy z jednej strony doświadczenie i know-how T&T na rynku OZE, a z drugiej – kompetencje Dekpolu w zakresie kompleksowego zarządzania projektami i działalności budowlanej" - poinformował prezes.

Dekpol prowadzi działalność w obszarach generalnego wykonawstwa, deweloperskim oraz produkcji łyżek i osprzętu do maszyn budowlanych. (PAP Biznes)

