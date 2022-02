Grupa CCC szacuje EBITDA w IV kw. na 26 mln zł, przychody na 2,04 mld zł

fot. Artur Bogacki / / Shutterstock

Grupa CCC wstępnie szacuje, że w czwartym kwartale roku obrotowego 2021/22, czyli w okresie listopad - styczeń, miała 26 mln zł zysku EBITDA i 113 mln zł straty operacyjnej - poinformowała spółka w komunikacie. Przychody grupy wzrosły w tym czasie o 46 proc. do 2,04 mld zł.

Przed rokiem CCC miało 166 mln zł straty operacyjnej i 39 mln zł straty EBITDA.

Według szacunków spółki marża brutto na sprzedaży w IV kwartale wzrosła o 4,4 p.p. rdr do 46,5 proc.

"Najwyższy jej poziom i najlepszą dynamikę grupa odnotowała w segmencie CCC, na co wpływ miało przede wszystkim aktywne zarządzanie ceną oraz konsekwentna optymalizacja polityki rabatowej. Dzięki temu segment CCC osiągnął w 2021 roku najwyższy poziom marży brutto w okresie ostatnich 4 lat, przekraczając 53 proc. To, co wyróżnia ten segment, to także konsekwentnie poprawiana struktura zapasów" - podała grupa w komunikacie prasowym.

Jak podała grupa, udział e-commerce w okresie listopad - styczeń wyniósł 56 proc. i był wyższy o 11 p.p. kdk oraz niższy o 5 p.p. rdr.

Wzrost sprzedaży porównywalnej (LFL) w sieci CCC wyniósł w IV kwartale 62 proc.

Jak podano, koszty grupy CCC wzrosły o 41 proc. rdr do 1.061 mln zł. Spółka podała, że przyrost kosztów wynika z dynamicznego rozwoju, w tym m.in. ekspansji sieci Halfprice.

"W celu realizacji naszej nowej strategii rozwijamy kompetencje wewnątrz organizacji, wzmacniając zespoły odpowiadające za technologię, sprzedaż cyfrową, produkt i komunikację marketingową. Wdrożyliśmy także system zarządzania zamówieniami (OMS), który pozwolił na integrację zapasu sklepowego z e-commerce, przez co skokowo zwiększyła się dostępność oferty dla klientów. Nasze polskie sklepy stały się hubami logistycznymi – obecnie wysyłamy z nich ponad 50 proc. krajowych zamówień online. Rozwijamy również sieć HalfPrice" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes CCC Marcin Czyczerski.

W minionym kwartale spółka otworzyła 28 nowych sklepów HalfPrice oraz uruchomiła kanał e-commerce. Około 10 sklepów jest w trakcie rozruchu z datą otwarcia w I kwartale 2022 r. Jak podano, do końca roku obrotowego 2022 planowane jest otwarcie kilkudziesięciu sklepów HalfPrice.

Koncept HalfPrice wygenerował w IV kwartale 114 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 39 proc. kdk.

Sprzedaż grupy Modivo (dawniej eobuwie) w IV kw. wzrosła o 35 proc. rdr do 1.025 mln zł, a EBITDA wyniosła 55 mln zł (wzrost o 14 proc. rdr). Marża EBITDA była na poziomie 5,4 proc. (spadek o 1,0 p.p.).

Udział segmentu Modivo w sprzedaży grupy Modivo wyniósł 22 proc., co oznacza wzrost o 9 p.p. rdr.

Koszty w grupie Modivo wzrosły o 34 proc. do 390 mln zł. Jak poinformowano, trwają prace nad marketplace Modivo oraz uruchomieniem nowych aplikacji mobilnych eobuwie. pl i Modivo. Grupa otworzyła nowe centrum dystrybucyjne w Rumunii, realizuje także 3. etap rozbudowy centrum logistycznego w Zielonej Górze.

W całym roku obrotowym 2021 przychody grupy CCC wyniosły 7,6 mld zł, z czego 51 proc. stanowiła sprzedaż online. Marża brutto wzrosła o ponad 3 p.p. rdr. Jak podano, pomimo istotnych ograniczeń w handlu stacjonarnym w pierwszym kwartale 2021 r., całoroczny wynik operacyjny został poprawiony rdr o ponad 500 mln zł. EBITDA grupy wyniosła 508 mln zł.

Grupa Modivo w całym roku obrotowym odnotowała poprawę sprzedaży o 50 proc. rdr. EBITDA wyniosła 262 mln zł, czyli - jak podało CCC - powyżej komunikowanego na początku 2021 roku założenia (230-250 mln zł).

Łączna powierzchnia sieci sprzedaży grupy CCC na koniec stycznia 2022 roku wynosiła 664,3 tys. m kw. (wzrost o 3 proc. rdr). (PAP Biznes)

pel/ epo/ mfm/