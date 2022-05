Grupa CCC sprzedała spółkę zależną w Rosji

Tusk o sprzeciwie Orbana wobec embarga. "Wynagradzanie różnym państwom w różnych obszarach ich gotowości do ustępstwa jest czymś normalnym w Unii"

Polityka europejska polega na tym, że szuka się kompromisu; jeśli premier Węgier Victor Orban ma uzyskać jakąś korzyść materialną dla swojego kraju i jeśli ta cena nie jest za wysoka, a w zamian za to nie wyłamie się z frontu na rzecz Ukrainy, to jak bym to przeżył - powiedział szef PO Donald Tusk.