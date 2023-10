Grupa CCC miała w II kw. 2023/24 r. 33,7 mln zł zysku netto j.d. wobec 44,3 mln zł straty rok wcześniej

Produkcja węgla przez JSW w III kw. '23 wyniosła 3,42 mln ton, mniej rdr o 0,4 proc. Produkcja węgla w grupie JSW w trzecim kwartale 2023 roku ogółem wyniosła 3,42 mln ton i była wyższa w porównaniu do II kwartału 2023 r. o ok. 3 proc., a w stosunku do III kwartału 2022 r. niższa o ok. 0,4 proc. - podała spółka w komunikacie.