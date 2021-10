Grupa CCC miała w II kw. 2021/22 100 mln zł zysku netto j. d.

Getin Noble Bank odnotował spadek wartości współczynnika Tier 1 do ok. 5,8 proc.

Getin Noble Bank zanotował obniżenie wartości współczynnika kapitałowego Tier 1 na poziomie jednostkowym do ok. 5,8 proc., tj. o ok. 0,2 pp. poniżej progu określonego w Rozporządzeniu CRR - podał bank w komunikacie.