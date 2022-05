Grupa CCC miała w I kw. 2022/23 208,6 mln zł straty netto j.d.

/ CCC

Grupa CCC miała w pierwszym kwartale roku obrotowego 2022/23 (luty-kwiecień) 208,6 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 185,9 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła 160,1 mln zł, a z zaniechanej 45,2 mln zł.

Strata na działalności operacyjnej wyniosła w tym okresie 56,5 mln zł wobec 101 mln zł straty przed rokiem.

Marża EBITDA wyniosła 4,7 proc., co stanowi wzrost o 2,6 pp. rdr.

Marża brutto grupy wzrosła o 5,4 pp. rdr oraz 2,3 pp. kdk, do 49 proc. Jak podano, na wzrost w największym stopniu wpłynęła poprawa marży brutto w szyldzie CCC o blisko 9 pp. rdr.

Przychody grupy wyniosły w pierwszym kwartale 1,882 mld zł wobec 1,42 mld zł rok wcześniej (wzrost o 33 proc. rdr).

Udział ze sprzedaży online wyniósł 55 proc., co oznacza spadek o 7 pp. rdr.

Szyld CCC wygenerował w I kwartale przychody w wysokości 780 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 42 proc. rdr. Jak podała spółka, sprzedaż jest wyższa o 7 proc. od przychodów wypracowanych w analogicznym kwartale 2019 roku (nieobarczonym pandemią i przy istotnie wyższej powierzchni handlowej).

HalfPrice miał w I kwartale 118,5 mln zł sprzedaży. Z początkiem maja szyld obchodził swoje pierwsze urodziny.

Obroty DeeZee wyniosły 26 mln zł i były podobne rdr.

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2022 Grupa Modivo wypracowała 915 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 19 proc. rdr. Marża EBITDA wyniosła 6,6 proc. Sprzedaż marki Modivo wzrosła o 68 proc. rdr do 162 mln zł, podczas gdy eobuwie. pl wypracowało przychody na poziomie 745 mln zł (wzrost o 12 proc. rdr).

Jak podano, dynamika kosztów w grupie CCC była zbliżona do tempa wzrostu przychodów. W ujęciu kwartał do kwartału odnotowano zmniejszenie poziomu kosztów SG&A o ok. 25 mln zł (-3 proc.).

Na początku maja CCC przedstawiło wstępne wybrane dane finansowe za I kwartał. Szacowało wtedy, że EBITDA grupy wyniosła 110 mln zł, strata operacyjna 45 mln zł, a przychody 1,89 mld zł. (PAP Biznes)

