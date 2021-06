Grupa CCC miała w I kw. 2021/22 186,7 mln zł straty netto j.d.

fot. Alexa_Space / / Shutterstock

Grupa CCC miała w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/22 (luty-kwiecień) 186,7 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 419,3 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła 133,8 mln zł, a z zaniechanej 41 mln zł.

Strata na działalności operacyjnej wyniosła w tym okresie 101,1 mln zł wobec 287,7 mln zł straty przed rokiem.

EBITDA wyniosła 35 mln zł.

Przychody grupy wyniosły 1.427,9 mln zł wobec 771,7 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 85 proc. rdr.

Na początku maja CCC przedstawiło wstępne wybrane dane finansowe za I kwartał. Szacowało wtedy, że EBITDA grupy wyniosła 59 mln zł, strata operacyjna 95 mln zł, a przychody 1,429 mld zł.

Skonsolidowane przepływy netto z działalności operacyjnej wyniosły w I kwartale minus 41,4 mln zł.

Na koniec kwietnia grupa miała 1,4 mld zł zadłużenia netto.

Od lutego do kwietnia udział e-commerce w łącznej sprzedaży grupy wyniósł 63 proc. Sprzedaż spółki eobuwie. pl w I kwartale 2021 r. wyniosła 769 mln zł, przy marży EBITDA na poziomie 10,5 proc. (+4,6 p.p. rdr), a udział Modivo w sprzedaży grupy eobuwie wzrósł na koniec I kwartału do 13 proc.

Pozostałe sklepy internetowe grupy CCC – ccc. eu i DeeZee odpowiadały za 17 proc. sprzedaży online, w porównaniu do 14 proc. w tym samym okresie rok wcześniej. Wkrótce ccc. eu zadebiutuje w kolejnych krajach, m.in. w Chorwacji, Rosji, Bułgarii, Grecji oraz na Ukrainie. Planowana jest także dalsza ekspansja geograficzna marki DeeZee.

W I kwartale grupa CCC koncentrowała działalność na regionie CEE. Jednocześnie, w związku z wcześniejszą zapowiedzią, kontynuowano prace w kierunku finalizacji restrukturyzacji obecności grupy w krajach regionu DACH - w Austrii i Szwajcarii.

W 2020 roku grupa ogłosiła przegląd opcji strategicznych dla szwajcarskiej spółki zależnej Karl Vögele AG i reklasyfikowała to aktywo do działalności zaniechanej, ze wskazaniem na intencję jego sprzedaży. Jak podano, aktualnie prowadzone są prace zmierzające do zakończenia restrukturyzacji obecności grupy w Szwajcarii w formacie stacjonarnym.

Jak podało CCC w komunikacie prasowym, priorytetem grupy jest zachowanie płynności i utrzymanie stabilności długoterminowego finansowania. W pierwszym kwartale grupa wstępnie potwierdziła wybrane warunki nowego finansowania bankowego oraz nowe warunki emisji obligacji. Obecnie jest na etapie uzgadniania zapisów umowy kredytu konsorcjalnego z instytucjami finansującymi.

Grupa CCC podtrzymuje założenie dynamicznej sprzedaży w roku 2021/22. Planuje je zrealizować m.in. dzięki dalszej cyfryzacji biznesu, umacnianiu modelu omnichannel, w tym kanału e-commerce. Spółka stawia także m.in. na rozwój oferty produktowej i na nowo otwarty koncept off-price.

"W grupie CCC traktujemy 2021 rok jako nowe otwarcie. Przez ostatnie półtora roku uporaliśmy się z kluczowymi wyzwaniami, uporządkowaliśmy działalność i przygotowaliśmy nasz model do rentownego skalowania w obszarze e-commerce i off-price"- powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Marcin Czyczerski.

Łączna powierzchnia sieci sprzedaży CCC na koniec kwietnia 2021 roku wynosiła 669 tys. m kw.

Grupa CCC jest obecna w 29 krajach – w 22 sprzedaż prowadzona jest w 1.003 sklepach stacjonarnych, a w 18 poprzez kanał online. Grupa posiada łącznie 83 platformy online w całej Europie: eobuwie. pl, ccc. eu, Modivo, DeeZee, Gino Rossi.(PAP Biznes)

