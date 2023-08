Grupa CCC liczy na skokową poprawę wyników Modivo od 2024 roku

Grupa CCC liczy na skokową poprawę wyników grupy Modivo od 2024 roku - poinformował wiceprezes CCC Karol Półtorak.

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

"Liczymy na skokowo poprawiające się wyniki grupy Modivo za dwa kwartały, od 2024 roku" - powiedział Półtorak na konferencji prasowej.

Jak wskazał, celem jest obniżenie zapasów w grupie Modivo do poniżej 1 mld zł do końca tego roku.

"Trwa sprzątanie po rynkowej burzy, rozwiązujemy główny problem, czyli nadmiar zapasów. (...) Planujemy, że zejdziemy poniżej 1 mld zł w zapasach i dzięki temu znacząco poprawimy cash flow" - powiedział wiceprezes.

"W kwietniu mówiliśmy o planie redukcji zapasów o 300-400 mln zł na koniec roku. Jesteśmy na dobrej drodze, by to osiągnąć. Już teraz, w drugim kwartale, możemy się pochwalić zapasem, który jest niższy kdk o ponad 200 mln zł, zapasy zaczęły też spadać rdr. Usprawniamy procesy zakupowe i upłynniamy towar" - dodał.

Jak poinformował, szybkie wychodzenie z zapasów może mieć wpływ na marżę brutto w II połowie roku.

"Chcemy, by w przyszłym roku już nie było tematu nadmiaru zapasów" - powiedział wiceprezes.

Jak wskazał, kończy się wymiana platformy e-commerce dla eobuwia w ramach transformacji technologicznej grupy Modivo i widać już efekty wprowadzonych zmian.

W II kwartale 2023/24 skorygowana EBITDA w grupie Modivo była ujemna, na poziomie minus 13 mln zł. Przychody grupy Modivo wzrosły w tym okresie o 4 proc. rdr do 1,026 mld zł. Marża brutto spadła o 3,2 p.p. do 38,1 proc.

Optymalnym terminem dla IPO Modivo jest koniec 2024 roku

"Terminy wcześniejsze mogą być też realne, ale optymalny moment dla IPO to koniec 2024 roku - po przeczyszczeniu po burzy rynkowej, po dobrych wynikach 2024 roku, w przededniu jeszcze lepszych wyników 2025 roku" - powiedział wiceprezes CCC Karol Półtorak na konferencji prasowej.

CCC zadowolone ze sprzedaży na początku III kwartału

"Początek trzeciego kwartału jest bardzo dobry, jesteśmy zadowoleni" - powiedział Łukasz Stelmach, dyrektor zarządzający ds. finansów w grupie CCCna konferencji prasowej, pytany o sprzedaż w sierpniu.

Jak dodał, spółka notuje dwucyfrowe wzrosty.

"Dwucyfrowo rośnie CCC, dobrze zaczęliśmy sezon +Back to school+. W HalfPrice dynamika przyspieszyła wobec drugiego kwartału" - powiedział.

Dodał, że pozytywne trendy są kontynuowane w CCC, jeśli chodzi o marżę brutto.

Grupa CCC podtrzymuje cele finansowe na 2023 rok

"Tak, założenia są aktualne, co nie znaczy, że są proste" - powiedział Półtorak na konferencji, pytany, czy spółka podtrzymuje cele finansowe na 2023 rok.

W kwietniu grupa CCC informowała, że chce w roku obrotowym 2023 wygenerować przychody na poziomie 10,2-11 mld zł i osiągnąć marżę EBITDA na poziomie 10-12 proc.

"Druga połowa roku jest kluczowa dla naszych wyników, szczególnie dla HalfPrice. Mamy nadzieję, że w drugim półroczu pomoże nam dobra koniunktura kliencka. W niektórych z naszych biznesów widzimy potencjał do znacznego przebicia oczekiwań nakreślonych na wiosnę, w innych może być ciężej, ale razem podtrzymujemy to, co mówiliśmy" - powiedział wiceprezes CCC.

