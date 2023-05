Grupa Budimex w I kw. 2023 miała ok. 110 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami

Grupa Budimex miała w pierwszym kwartale 2023 r. ok. 110 mln zł zysku netto - wynika z raportu kwartalnego. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami. Zysk operacyjny w tym okresie wyniósł 102,3 mln zł, a przychody 1,939 mld zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 1.883,3 mln zł przychodów i 103,3 mln zł EBIT.

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / / Bankier.pl

Zysk netto j.d. wyniósł 106,3 mln zł, wobec 56,4 mln zł przed rokiem.

Dla porównania, EBIT w pierwszym kwartale 2022 r. był na poziomie 57,4 mln zł, a przychody wynosiły ok. 1,6 mld zł.

Budimex podał, że zysk brutto ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 r. wzrósł do 174,2 mln zł z 132,1 mln zł przed rokiem.

Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 8,98 proc. (8,26 proc. rok wcześniej), a rentowność operacyjna 5,28 proc. (3,59 proc. rok wcześniej).

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec marca 2023 roku wyniósł 12,61 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń–marzec 2023 r. wyniosła 614,8 mln zł.

"Wysoki portfel zamówień oraz relatywnie dobre warunki pogodowe pozwoliły zwiększyć skalę przychodów segmentu budowlanego o ponad 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dodatkowo część istotnych kontraktów drogowych realizowanych w formule +projektuj i buduj+ przeszło w tym roku w fazę realizacji, co przekłada się na wzrost sprzedaży w tym obszarze. Kluczowy wkład w poprawę rentowności operacyjnej grupy w pierwszym kwartale roku 2023 miała spółka Mostostal Kraków SA, która w analogicznym okresie poprzedniego roku odczuła negatywne skutki wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie, w postaci skokowego wzrostu cen stali i przerwania łańcucha dostaw. W bieżącym roku dostępność stali znacząco się poprawiła, a ceny poszczególnych asortymentów stalowych używanych przez spółkę w procesie produkcyjnym zbliżają się do poziomów notowanych przed wybuchem wojny" - napisano w raporcie.

W segmencie działalności budowlanej przychody w pierwszym kwartale 2023 r. wzrosły do 1,72 mld zł z 1,44 mld zł w pierwszym kwartale 2022 r., a zysk operacyjny do 80,8 mln zł z 42,8 mln zł.

Jak podano, segment usługowy grupy zwiększył przychody ze sprzedaży o ponad 30 proc. rdr do 217,6 mln zł, przy wzroście zysku operacyjnego do 21,5 mln zł (14,8 mln zł przed rokiem).

"Głównym czynnikiem było nabycie udziałów w nowym przedsięwzięciu, wzrost przerobu odpadów oraz większa wartość realizowanych kontraktów w segmencie drogowym" - dodano.

Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku - jak wynika z raportu - pozycja gotówkowa grupy uległa poprawie, w porównaniu do końca roku 2022.

"Seria podwyżek stóp procentowych rozpoczęta w październiku 2021 roku pociągnęła za sobą wzrost średniego oprocentowania depozytów bankowych. W konsekwencji Grupa Budimex odnotowała znaczącą poprawę wyniku na działalności finansowej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W kolejnym kwartale roku 2023 spodziewana jest kontynuacja tego trendu" - napisano.

Wyniki Budimeksu w pierwszym kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników (dane w mln zł): 1Q2023 wyniki kons. różnica r/r q/q Przychody 1939,4 1883,3 3,0% 21,3% -13,8% EBIT 102,3 103,3 -1,0% 78% -30% zysk netto j.d. 106,3 107,4 -1,0% 88,5% 40,1% marża EBIT 5,3% 5,5% -0,21 1,69 -1,20 marża netto 5,5% 5,7% -0,22 1,95 2,11





doa/