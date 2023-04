Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych w marcu najwyższe od 19 miesięcy Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych w marcu 2023 roku było najwyższe od 19 miesięcy i wyniosło 1,1 mld zł - wynika z danych portalu Analizy. pl. Same fundusze detaliczne pozyskały prawie 0,6 mld zł, czyli tylko nieco mniej niż w lutym.