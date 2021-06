Boryszew rozpoczął przegląd opcji strategicznych. Planuje likwidację spółki Hutmen

BOŚ wyznaczył cele na lata 2021-2023

BOŚ zakłada, że na koniec 2023 r. wskaźnik kosztów do dochodów spadnie do około 54 proc., a wskaźnik ROE będzie na poziomie 3,5-5 proc. - poinformował bank w założeniach do strategii na lata 2021-2023.