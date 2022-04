Grupa Azoty zwiększyła zysk netto w 2021 roku do 634 mln zł

/ Grupa Azoty

Grupa Azoty odnotowała w 2021 roku skonsolidowane przychody na poziome 15,90 mld zł (wzrost o 5,38 mld zł r/r) oraz wynik EBITDA 1,95 mld zł (o 624 mln zł więcej rdr), osiągając marżę EBITDA 12,2 proc. (niższą o 0,4 p.p. r/r). Zysk netto wyniósł 634 mln zł był o 279 mln zł większy rdr - podała spółka w komunikacie.

Wyniki są zgodne z podanymi wcześniej przez spółkę szacunkami.

Głównymi czynnikami wpływającymi wyniki Grupy Azoty w 2021 roku były ceny produktów oraz wysokie koszty surowców do produkcji nawozów, głównie gazu ziemnego, a także surowców do produkcji tworzyw sztucznych i chemikaliów.

Segment Nawozy był odpowiedzialny w całym zeszłym roku za 55 proc. łącznych przychodów i 40 proc. wyniku EBITDA. Największą rentowność wypracował segment chemia, który na poziomie wyniku EBITDA niemal zrównał się z segmentem nawozy, w efekcie najlepszych w historii wyników IV kwartału. Segment tworzywa odnotował dodatnią, niemal 10 proc., marżę EBITDA.

W czwartym kwartale 2021 roku Grupa Azoty wypracowała wyższe przychody rdr o 100,5 proc. oraz wynik EBITDA (wzrost o 175,3 proc.).

Negatywny wpływ na poziom skonsolidowanego zysku operacyjnego i zysku netto Grupy Azoty miało utworzenie odpisu aktualizującego wartość majątku trwałego w segmencie tworzywa (zdarzenie o charakterze niepieniężnym) przez spółkę zależną, Grupę Azoty Zakłady Azotowe Puławy. W wyniku odpisu skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Azoty uległ zmniejszeniu o 289 mln zł.

Grupa Azoty zwraca uwagę na niesprzyjające warunki rynkowe i makroekonomiczne. Rok 2021 to przede wszystkim okres nienotowanych wcześniej, rekordowych cen surowców i ich duża zmienność. To również gwałtowny wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2. IV kwartał 2021 to czas wzrostu cen większości produktów grupy na rynkach europejskich i światowych, wywołany przez gwałtowne i bardzo dynamiczne podwyżki cen głównych surowców do produkcji - w tym gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, benzenu, fenolu i propylenu.

"Wszystko to wykreowało niespotykany wcześniej, lawinowy wzrost kosztów produkcji oraz istotnie podniosło ryzyko prowadzenia działalności produkcyjnej i finansowej w europejskim sektorze chemicznym, co mogliśmy obserwować u pozostałych europejskich producentów. W obliczu dużych zmian makroekonomicznych i rynkowych, Grupa Azoty w 2021 roku ugruntowała swoją silną pozycję na krajowym rynku nawozowym, utrzymywała produkcję bez ograniczeń, a ceny nawozów oferowanych w Polsce należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. Było to możliwie m.in. dzięki zabezpieczeniu części kosztów surowców poprzez realizacje transakcji zakupu po cenach ustalanych z wyprzedzeniem" - powiedział prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

"Szczególnie cieszą osiągnięcia segmentów pozanawozowych – głównie segmentu chemia oraz tworzywa - które były źródłem już blisko 60 proc. wartości EBITDA. W latach ubiegłych proporcja ta była odwrotna na rzecz segmentu nawozy. W otoczeniu makroekonomicznym obserwowaliśmy wyraźne oznaki ożywienia gospodarczego i wzrostu popytu, szczególnie w segmencie chemia" - dodał. (PAP Biznes)

