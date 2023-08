Grupa Azoty zmniejszyła produkcję nawozów azotowych niemal o połowę

Grupa Azoty wstępnie szacuje, że zmniejszyła w lipcu produkcję nawozów azotowych do 151 tys. ton z 274 tys. ton rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Produkcja nawozów wieloskładnikowych spadła do 47 tys. ton z 82 tys. ton rok wcześniej.

/ grupaazoty.com

Produkcja nawozów specjalistycznych w lipcu 2023 roku spadła do 22 tys. ton z 23 tys. ton przed rokiem.

Obniżona została też produkcja w segmencie chemii (pigmenty, mocznik, produkty OXO), a także w tworzywach (poliamid). Produkcja mocznika spadła do 63 tys. ton z 91 tys. ton, pigmentów do 2 tys. ton z 3 tys. ton rok wcześniej, a produktów OXO do 2 tys. ton z 14 tys. ton.

"Wielkość produkcji Grupy Azoty dostosowywana jest do bieżącej sytuacji podażowo popytowej na rynku europejskim" - napisano w komunikacie.

Grupa Azoty Puławy szacuje, że wyprodukowała w lipcu 76 tys. ton nawozów azotowych wobec 113 tys. ton rok wcześniej.

Produkcja nawozów wieloskładnikowych w lipcu wyniosła - według wstępnych danych - 4 tys. ton (wobec 2 tys. ton w lipcu 2022 r.).

Produkcja mocznika w lipcu w Grupie Azoty Puławy wyniosła 42 tys. ton wobec 49 tys. ton rok wcześniej.

W segmencie tworzyw produkcja kaprolaktamu wyniosła 0 wobec 5 tys. ton przed rokiem.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police wstępnie szacuje, że wyprodukowała w lipcu 2023 roku 44 tys. ton nawozów wieloskładnikowych wobec 80 tys. ton rok wcześniej.

Produkcja mocznika w lipcu wyniosła 22 tys. ton wobec 35 tys. ton rok wcześniej.

Produkcja amoniaku w lipcu w Grupie Azoty Police wyniosła 19 tys. ton wobec 37 tys. ton rok wcześniej.

W segmencie pigmentów produkcja bieli tytanowej wyniosła 2 tys. ton wobec 3 tys. ton przed rokiem.

