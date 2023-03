Grupa Azoty pokazała wyniki. Ponad 1 mld zł starty

Grupa Azoty miała w czwartym kwartale 2022 r. 5,1 mld zł przychodów, a wynik EBITDA był ujemny i wyniósł ok. 296 mln zł. Strata netto przekroczyła 1 mld zł - wynika z raportu rocznego. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

/ Grupa Azoty

W całym 2022 r. Grupa Azoty miała 24,7 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 2,55 mld zł zysku EBITDA. Zysk netto wyniósł blisko 584 mln zł.

Rok wcześniej, w 2021 r., Grupa Azoty odnotowała 15,9 mld zł przychodów, 1,95 mld zł EBITDA i 633,7 mln zł zysku netto.

Grupa Azoty oceniła w raporcie, że sytuacja podażowo-popytowa w europejskiej branży nawozowo-chemicznej w całym 2022 roku zdeterminowana była rynkowymi konsekwencjami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i wysokimi poziomami cen surowców oraz mediów energetycznych, co skutkowało ograniczeniami produkcji przez europejskich producentów.

"W konsekwencji sytuacji makroekonomicznej we wszystkich segmentach działalności odnotowywano wzrost poziomu cen produktów przy spadku wolumenów sprzedaży oraz zachwianiu dotychczasowej równowagi popytowo-podażowej" - napisano.

"Pod względem rentowności dużym wyzwaniem był IV kwartał, w którym każdy z trzech kluczowych segmentów, a w największym stopniu Segment Agro, uzyskał ujemny wynik EBITDA. Popyt na produkty był niższy niż rok wcześniej, co w sytuacji podwyższonej podaży potęgowanej dużym importem produktów spoza Unii Europejskiej, powodowało ograniczanie sprzedanych wolumenów" - dodał, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes Marek Wadowski.

Jak podano, negatywny wpływ na poziom skonsolidowanego zysku operacyjnego i zysku netto Grupy Azoty miały utworzone odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców.

Wpływ odpisów aktualizujących wartość zapasów utworzonych w 2022 roku skutkował pomniejszeniem skonsolidowanych wyników EBIT i EBITDA o kwotę 428 mln zł. Wpływ odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych skutkował zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Azoty za 2022 rok o kwotę 924 mln zł. Zgodnie z obowiązującą w Grupie Azoty Polityką Rachunkowości odpisy te są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym.

"Wyniki ubiegłego roku były determinowane przede wszystkim sytuacją na europejskim rynku surowców. Zachwianie równowagi popytowo-podażowej, które obserwujemy we wszystkich segmentach od IV kwartału skutkuje dostosowywaniem wielkości produkcji spółek Grupy Kapitałowej do bieżącej sytuacji na rynku (...). Kontynuujemy realizację projektów w ramach strategii Grupy Azoty w perspektywie do 2030 roku" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

Dodał, że priorytetem pozostaje realizacja kluczowego projektu Grupy, tj. Zielonych Azotów, co bezpośrednio przełoży się na wzrost konkurencyjności. Wzmocnieniem dla biznesu ma być uruchamiana w tym roku inwestycja, czyli Polimery Police.

Segment Nawozy odnotował w 2022 roku przychody w wysokości 15,1 mld zł i marżę EBITDA na poziomie 9 proc.. W Segmencie Agro głównymi determinantami wyników były duże wahania cen surowców, w tym gazu ziemnego, nierównowaga popytowo-podażowa oraz spadki cen płodów rolnych. Średnie ceny surowców i produktów w segmencie były istotnie wyższe w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast wolumen sprzedaży był znacząco niższy.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Agro znacząco spadła względem IV kwartału 2021 roku i ukształtowała się na poziomie minus 5,3 proc.

Segment Chemia odnotował w 2022 roku przychody w wysokości 6,4 mld zł (wzrost o 38,5 proc. rdr) i marżę EBITDA na poziomie 12,1 proc. (spadek o 2,5 pp. rdr).

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Chemia ukształtowała się na poziomie minus 3,9 proc.

Segment Tworzywa odnotował w 2022 roku przychody w wysokości 2,08 mld zł (wzrost o 13,9 proc. rdr) i marżę EBITDA na poziomie minus 2,2 proc. (spadek o 13,1 pp. rdr).

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Tworzywa ukształtowała się na poziomie minus 43,4 proc. (PAP Biznes)

doa/