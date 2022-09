Grupa Azoty chce integracji kapitałowej ze spółką ZEW Niedzica

fot. Daniel Mróz / / FORUM

Grupa Azoty zdecydowała o wystąpieniu do Skarbu Państwa, jedynego akcjonariusza Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica, w sprawie integracji kapitałowej - poinformowała Grupa Azoty. Według ustaleń Business Insider Polska, doprowadzi to do zmniejszenia udziału rosyjskiego oligarchy Wiaczesława Kantora w akcjonariacie Azotów.

Wystąpienie do Skarbu Państwa poprzedziło przeprowadzenie badania due diligence i dokonanie wyceny ZEW Niedzica.

"Dalsze kroki w zakresie potencjalnej realizacji tej integracji oraz jej optymalnej strukturyzacji podlegać będą ustaleniom ze Skarbem Państwa" - napisano w komunikacie.

Grupa Azoty zwraca uwagę, że jej strategia na lata 2021-2030 zakłada m.in. transformację energetyczną w kierunku odnawialnych źródeł energii. W lipcu 2022 roku Grupa Azoty wyraziła również zainteresowanie współpracą przy projekcie budowy elektrowni fotowoltaicznej „Brzezinka” o mocy blisko 270 MWp.

"Grupa Azoty konsekwentnie realizuje główne cele nowej strategii w zakresie strukturalnej dywersyfikacji własnych źródeł energii w kierunku źródeł odnawialnych i zeroemisyjnych. Szacujemy, że dzięki nowym inwestycjom, w perspektywie do 2030 roku oszczędzimy na zakupie energii ponad 200 mln zł w skali roku. Możliwa integracja Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica w ramach grupy kapitałowej Grupa Azoty – która oczywiście zależy od woli jej jedynego właściciela, czyli Skarbu Państwa - może odegrać bardzo istotną rolę w naszej transformacji klimatyczno-energetycznej. Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica ma szansę stać się integratorem „zielonych” aktywów energetycznych spółek Grupy Azoty" – powiedział prezes spółki Tomasz Hinc.

Podstawowym przedmiotem działalności ZEW Niedzica jest wytwarzanie energii odnawialnej w elektrowniach wodnych - elektrowni szczytowo-pompowej Niedzica i elektrowni wodnej Sromowce Wyżne na rzece Dunajec oraz w elektrowniach wodnych Łączany i Smolice na rzece Wisła. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 100 GWh.

Z ustaleń portalu Business Insider Polska wynika, że operacja ma ukryty cel – pozwoli zmniejszyć udziały podmiotów kontrolowanych przez rosyjskiego oligarchę Wiaczesława Kantora w akcjonariacie chemicznej spółki i dodatkowo da Skarbowi Państwa, pośrednio i bezpośrednio, ponad 50-procentowy udział w akcjonariacie Azotów.

Łącznie — pośrednio i bezpośrednio — Skarb Państwa kontroluje prawie 47 proc. akcji w chemicznej grupie, bo te posiadają też należące do państwowych spółek otwarte fundusze emerytalne, TFI czy Fundusz Rezerwy Demograficznej zarządzany przez ZUS. Udział tych podmiotów jest niższy niż 5 proc., więc nie muszą się ujawniać w akcjonariacie. Kolejnym dużym graczem w Azotach jest Wiaczesław Kantor, który za pośrednictwem trzech wehikułów finansowych posiada pakiet 19,82 proc. akcji.

Business Insider Polska twierdzi, że plan połączenia Grupy Azoty z ZEW Niedzica ma doprowadzić do tego, że udział rosyjskiego oligarchy w akcjonariacie Azotów zostanie ograniczony o ok. 3 proc. do ok. 17 proc. Udział Skarbu Państwa wraz z podmiotami będącymi pod jego kontrolą wzrośnie o ok. 7 proc. i tym samym wyraźnie przekroczy 50 proc. (PAP Biznes)

