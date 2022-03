Grupa Anonymous zhakowała rosyjskie państwowe kanały telewizyjne

Minister rozwoju: Blokada systemu finansowego Rosji cały czas jest nieszczelna

To, co się teraz dzieje w rosyjskiej gospodarc,e to skutek pierwszych reakcji wynikających z nałożenia sankcji przez tzw. świat zachodni, to blokada systemu finansowego SWIFT, ale należy podkreślić, że niestety cały czas jest nieszczelna - powiedział w niedzielę na antenie Polskiego Radia minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.