Grudniowa ofensywa złotego. Słabość dolara

Złoty w drugiej połowie grudnia umacnia się do najważniejszych światowych walut. Słabszą passę podtrzymuje dolar, który traci nie tylko do polskiej waluty, ale także i do euro.

3,5213 zł - tyle za jednego dolara trzeba było zapłacić w środę wczesnym popołudniem. Oznacza to, że względem kursu odniesienia dolar na parze z polską walutą osłabia się o 0,46 proc. Ruch ten dobrze wpisuje się zresztą w obowiązujący w ostatnich dniach trend, jeszcze 13 grudnia bowiem para USD/PLN romansowała z poziomem 3,59. W drugiej połowie miesiąca dolar do złotego stracił więc już blisko 2 proc. W całym 2017 roku zaś już aż 16 proc.

Od dolara mocniejsze jest w ostatnim czasie także euro. Tylko dziś eurodolar idzie w górę o 0,3 proc. do poziomu 1,1895. To ruch o 0,3 proc. W ciągu ostatnich dwóch tygodni euro zyskało zaś względem "zielonego" 0,73 proc., a w całym 2017 roku 13 proc.

Słabość dolara może zastanawiać. Fed podnosi stopy, podczas gdy EBC i NBP utrzymują je na rekordowo niskich poziomach. Dodatkowo końca dobiegła telenowela podatkowa w USA, a przecież to głównie oczekiwania związane z tą reformą stały za gwałtownym umocnieniem się dolara po dojściu do władzy Donalda Trumpa. Być może więc inwestorzy zarówno w przypadku Fedu, jak i reformy podatkowej sprzedają przysłowiowe fakty? To nie tłumaczyłoby widocznej przecież średnioterminowej tendencji odwrotu od dolara. Tutaj czynnikami decydującymi mogły być rozczarowanie nowym prezydentem oraz gołębia decyzja (jastrzębiego przecież podczas kampanii wyborczej) Trumpa dotycząca obsadzenia fotela prezesa Fedu.

Ryzyko mocniejszego zacieśnienia polityki pieniężnej w USA w przyszłym roku powinno zwiększyć popyt na dolara. (...) W pierwszych tygodniach 2018 roku spodziewamy się umocnienia kursu w stronę 1,17 względem euro pod wpływem przede wszystkim rosnącej dywergencji stóp procentowych Fed oraz EBC - prognozują analitycy Banku Pekao.

Zdaniem analityków Pekao sytuacja na rynku może się niedługo odwrócić. -

Wracając do złotego, warto dodać, że jego umacnianie się pod koniec roku jest swego rodzaju walutowym odpowiednikiem rajdu św. Mikołaja na giełdzie. Część inwestorów, widząc, że podobne zjawisko kilkukrotnie występowało w historii, nastawia się na nie w kolejnych latach. Ci, którzy wierzyli w grudniowy rajd złotego w tym roku, nie zawiedli się.

Widać to zresztą i dziś. Złoty umacnia się nie tylko do dolara, ale i do euro (+0,25 proc.), franka (+0,46 proc,) czy funta (+0,15 proc.). W ciągu ostatnich dwóch tygodni do walut tych złoty zyskał odpowiednio 0,72 proc., 1,59 proc. i 1,21 proc. Obecnie za euro trzeba zapłacić 4,1886 zł, za franka 3,5586 zł, a za funta 4,7279 zł.

Adam Torchała