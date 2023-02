Grube tysiące premii w ZUS-ie. Kierownictwo może się cieszyć

Kobiety "na kody". One nadzieją na lukę kadrową w branży IT

W Polsce wciąż brakuje ok. 250-300 tys. specjalistów IT i - jak wskazują Tietoevry oraz Infopulse. Część tej luki mogą wypełnić kobiety, których udział w tym sektorze jak na razie nadal jest stosunkowo niewielki. Tmczasem praca w IT z perspektywy kobiet ma bardzo wiele zalet i nie zawsze wymaga technicznych studiów. Firmy z branży podejmują kolejne inicjatywy, by przyciągnąć do siebie więcej pań.