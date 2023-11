Groźna samoświadomość sztucznej inteligencji? Trwa pierwszy globalny szczyt na temat bezpieczeństwa AI

UODO wszczął postępowanie przeciw Open AI. Chat GPT nie gwarantuje prawa do bycia zapomnianym Polski internauta poprosił Chat GPT, by wskazał, co o nim wie. AI wykonało polecenie, ale albo oparło się na złych danych, albo samodzielnie uzupełniło luki, wymyślając część informacji. Użytkownik zażądał sprostowania informacji, jednak spółka Open AI się z tego nie wywiązała. Dlatego prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wszczął postępowanie przeciwko jego twórcom - informuje Prawo.pl.