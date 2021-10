Nadchodzi nowa konkurencja dla Biedronki na rynku szybkich dostaw

fot. Daisy Daisy / / Shutterstock

Rynek szybkich dostaw w Polsce się rozrasta. Jak informuje portal wiadomoscihandlowe.pl, swoje usługi w naszym kraju chce zacząć oferować Grovy – niemiecki start-up, który ma zapewnić dowóz zakupów w „10 minut, bez limitu wartości oraz w uczciwej cenie”.

Grovy to wywodzący się z Niemiec start-up, który oferuje swoje usługi w zakresie q-commerce, czyli szybkich dostaw zakupów przez internet. Firma otworzyła się na przełomie poprzedniego i bieżącego roku na rynkach niemieckim oraz rumuńskim.

Po dużych miastach w Niemczech oraz Rumunii przyszedł czas na rynek Europy Centralnej. Zarząd start-upu chciałbm zacząć działać w Polsce, Czechach i na Węgrzech. W tym celu firma poszukuje menadżerów, którzy chcieliby współtworzyć rozwój aplikacji w swoich krajach.

Grovy działa na zasadzie dark store’ów, czyli sklepów obsługujących tylko zamówienia online. Niemiecki start-up kładzie nacisk na czas dostawy oraz ekologię - firma zapowiada, że dowiezie zakupy zapakowane w papierowe torby w ciągu maksymalnie 10 minut, natomiast kurierzy będą jeździć na e-rowerach. Zamówienie może dotrzeć do mieszkania, biura, ale też do dowolnej lokalizacji, jak np. do parku. Asortyment sklepów ma zapewniać podstawowe produkty spożywcze, jak również świeże regionalne owoce czy chociażby kable USB.

Władzie firmy nie zdradziły jeszcze kiedy dokładnie aplikacja Grovy ruszy w Polsce. Można zakładać, że z uwagi na wczesny etap przygotowań nastąpi to w nowym roku.

Tym samym wejście aplikacji Grovy powiększy konkurencję na rynku q-commerce. Zakres swoich usług w tym zakresie powiększyła Biedronka, która przy współpracy z Glovo oferuje dostarczenie zakupów w ciągu 15 minut. Na podobny krok zdecydowała się też Żabka. Poza nimi na rynku działają też takie firmy jak Wolt, Lisek, Jokr, Bolt, Swyft oraz Uber Eats.