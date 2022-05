Gronkiewicz-Waltz jednym głosem z NBP: wakacje kredytowe nie powinny być dla wszystkich

fot. Adam Chełstowski / / Forum

Wakacje kredytowe dla każdego to nie jest dobry pomysł; ludzie, którzy zarabiają godziwe pensje, mogą spłacać kredyty, skoro je wzięli - oceniła w piątek była prezes banku centralnego Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Gronkiewicz-Waltz o opinię w sprawie tzw. wakacji kredytowych, które rząd proponuje w projekcie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, pytana była w Radiu ZET.

W jej ocenie nie jest to dobry pomysł dla każdego. "Wakacje oznaczają, że się po prostu przełoży tę spłatę. Wtedy ona się nawarstwi. Banki będą miały lukę w swojej gospodarce tzw. aktywami i pasywami, co jest dość istotne, bo tam są też nasze oszczędności" - powiedziała.

Była szefowa banku centralnego podzieliła stanowisko, które Narodowy Bank Polski przedstawił w piśmie do Sejmu. Według NBP możliwość skorzystania z wakacji kredytowych powinna zostać ograniczona do kredytobiorców, którzy faktycznie mają problemy ze spłatą.

Koszt dla sektora bankowego, przy obecnym poziomie stóp procentowych i przy założeniu, że z wakacji skorzystaliby wszyscy kredytobiorcy, według NBP w latach 2022-2023 mógłby sięgać nawet 20 mld złotych. Wprowadzenie bezwarunkowych wakacji - w ocenie banku - mogłoby utrudniać dążenie do trwałego obniżenia inflacji.

Gronkiewicz-Waltz zgodziła się, że "pomagać wszystkim nie można". "Ludzie, którzy zarabiają godziwe pensje, mogą spłacać te kredyty, skoro je wzięli" - powiedziała.

"Jeśli trzeba pomóc w jakimś sposób kredytobiorcom, to po pierwsze tym, którzy mają mniejsze dochody, a po drugie, trzeba by to zrobić przez pewne ulgi podatkowe" - oceniła. Jak proponowała, od pewnej sumy dochodów powinno się obniżyć oprocentowanie kredytu. Lukę dopłacałoby państwo.

Rządowy projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom w czwartek po pierwszym czytaniu został skierowany sejmowej komisji finansów. Wśród proponowanych z nim rozwiązań jest możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na osiem miesięcy.

Kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku. Wakacje kredytowe będą dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

agzi/ par/