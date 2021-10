Groclin chce kupić spółkę Countme z segmentu e-commerce

fot. Krystian Maj / / FORUM

Groclin podpisał list intencyjny w sprawie ustalenia wstępnych warunków kupna 100 proc. udziałów we wrocławskiej spółce z segmentu e-commerce CountMe - poinformował Groclin w komunikacie. Rozliczenie transakcji ma nastąpić w drodze wymiany akcji Groclinu na udziały w CountMe.

CountMe jest podmiotem operującym w segmencie e-commerce, a jego głównym obszarem działalności jest zarządzanie portalem, aplikacją oraz marką LESS. Portal LESS_ jest narzędziem do zakupu i sprzedaży przedmiotów używanych (m.in. odzieży używanej, elektroniki, sprzętu sportowego, książek czy zabawek). Według stanu na 5 października 2021 r., w aplikacji zarejestrowało się blisko 800 tys. użytkowników.

List intencyjny przewiduje współpracę w celu przeprowadzenia badania obu spółek uczestniczących w transakcji, które powinno zakończyć się do 31 października 2021 r., rozpoczęcie i przeprowadzenie procesu wyceny CountMe, ustalenie warunków wymiany akcji Groclin na udziały w CountMe, w tym poziomu podwyższenia kapitału zakładowego.

Rozliczenie transakcji odbywać się będzie wyłącznie w drodze wymiany akcji Groclin na udziały, które znajdują się w posiadaniu obecnych inwestorów CountMe.

Zamknięcie transakcji i nabycie udziałów w CountMe planowane jest do końca 2021 roku.

Założycielami LESS_ są Dawid Urban oraz Mateusz Oleksiuk, a do inwestorów, oprócz Dawida Urbana, należą m.in. Robert Lewandowski, Krzysztof Pawiński (współtwórca Maspeksu) czy założyciele Allegro.

Wspólnicy LESS_, którzy na rozwój spółki wyłożyli łącznie kilkanaście mln zł, planują nabyć znaczący pakiet akcji Groclinu.

"Budujemy największą, globalną platformę do kupowania i sprzedawania używanych rzeczy. Już na początku działalności zauważyliśmy, jak ważne jest dla społeczeństwa dbanie o środowisko i jego przyszłość - z każdym miesiącem trend eko nabiera przyspieszenia, a nasza platforma jest na ten trend odpowiedzią. Jesteśmy na fali wzrostowej, dlatego pokazanie naszej spółki także doświadczonym inwestorom z GPW wydaje się dobrym pomysłem. Inwestorzy ci w ostatnich kwartałach doceniają firmy technologiczne z mocnym teamem i spójną wizją" - powiedział Dawid Urban, współzałożyciel i inwestor marki LESS_.

"Jednocześnie LESS_ wkracza w kolejną fazę rozwoju i już teraz negocjujemy z kolejnymi dużymi inwestorami prywatnymi, chcącymi uczestniczyć w naszej ekspansji geograficznej i produktowej" - dodał.

Plany LESS_ zakładają intensywny wzrost w najbliższych miesiącach i zdobywanie kolejnych setek tysięcy użytkowników m.in. w kilku kolejnych krajach w Europie. Marketingowe działania marki wspiera obecnie ponad 300 influencerów z kilku krajów.

Według branżowych analiz, do 2023 r. komercyjny rynek sprzedaży samych używanych ubrań wzrośnie globalnie o ponad 75 proc., do 23 mld USD. Jednocześnie, w 2028 r. cały rynek second hand ma być wart już 64 mld USD wobec 44 mld USD wartości rynku tzw. szybkich kolekcji (fast fashion) nowych ubrań. A to mały fragment wartości rynku sprzedaży produktów z drugiej ręki.

Andre Gerstner, prezes Groclinu, kontrolujący obecnie kluczowy pakiet akcji spółki, ocenia, że po restrukturyzacji Groclin jest gotowy na nowych akcjonariuszy i nowe wyzwania pod marką LESS_.

"Rozważałem różne opcje strategiczne, analizowałem wiele pomysłów dotyczących zmian i kierunków rozwoju Groclinu. Teraz pokazuję akcjonariuszom Groclinu szansę na nową jakość i jasny pomysł na przyszłość. W LESS_ widzę perspektywę wzrostu i strukturalne szanse rynkowe, podobne do tych, jakie niegdyś doprowadziły Groclin na szczyt. Ta nowa jakość oraz obiecujący pomysł na przyszłość dla akcjonariuszy Groclinu, także dla mnie, to świetna okazja by partycypować w tym procesie" – powiedział Andre Gerstner. (PAP Biznes)

