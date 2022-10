Gróbarczyk: Chcemy zwiększyć retencję wody

fot. Bianca Grueneberg / / Shutterstock

Chcemy zwiększyć retencję wody w Polsce z obecnych 7 do 15 proc., służyć temu będzie cały pakiet inwestycji związanych z budową małych i dużych zbiorników, a także melioracjami rolnymi - powiedział we wtorek wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

"Inaugurujemy w obszarze merytorycznym program związany z przeciwdziałaniem niedoborowi wody" - oświadczył podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami Gróbarczyk.

Jak przekazał, Program przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW) jest jednym z kluczowych projektów, które mają za zadanie walkę z suszą, ale także z powodziami.

"Program ma za zadanie podniesienie z obecnych 7 proc. retencjonowanej wody do poziomu 15 proc. Jest to cały pakiet inwestycji związanych z budową małych i dużych zbiorników, a także melioracjami rolnymi" - powiedział wiceminister infrastruktury.

Zapytany o koszt programu i ramy czasowe jego realizacji, Gróbarczyk oznajmił, że program ma zapewnione finansowanie, "to jest 9,7 mld zł, które chcemy wydać na ten cel". "Lista inwestycji jest przygotowana. Termin realizacji to najbliższa perspektywa budżetowa UE, więc chcemy je zakończyć do 2027 r." - wyjaśnił.

Dodał, że jako pierwsze będą realizowane inwestycje związane z melioracjami rolnymi, które mają być finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podkreślił, że zapowiadana specustawa ws. rewitalizacji Odry przyczyni się do przyspieszenia realizacji inwestycji.

Pod koniec marca br. projekt uchwały rządu ws. przyjęcia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030 został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Jak podało Ministerstwo Infrastruktury, w najbliższych miesiącach program ma zostać przyjęty przez rząd.

W PPNW znalazło się 14 typów działań – trzy związane z inwestycjami hydrotechnicznymi, pięć ukierunkowanych na poprawę retencji na obszarach rolniczych, dwa ukierunkowane na zwiększenie retencji leśnej, dwa dotyczące renaturyzacji oraz po jednym przeznaczonym dla obszarów miejskich i pokopalnianych. Realizacja wszystkich działań pozwoli na zwiększenie poziomu powstrzymanego odpływu wód do Morza Bałtyckiego o 5 mld m sześc. To ponad 8 proc. średniorocznego odpływu wód z obszaru Polski. (PAP)

