Greenpeace zablokował tankowiec z rosyjską ropą

Aktywiści Greenpeace zablokowali grecki tankowiec z rosyjską ropą w porcie w Essex w niedzielę wieczorem. Policja zatrzymała 15 osób, rzecznik brytyjskiego rządu uznał postępowanie członków organizacji za "nie do zaakceptowania" - podaje w poniedziałek Sky News.

Aktywiści Greenpeace okupowali molo w porcie w Essex, by nie dopuścić, aby do portu wpłynął grecki statek Andromeda, który miał tam rozładować transport ropy.

Na początku kwietnia brytyjski rząd poinformował, że do końca 2022 roku wstrzymany zostanie, w ramach sankcji, import rosyjskiego węgla i ropy, a następnie, tak szybko, jak to możliwe, gazu. Ponadto, Wielka Brytania i UE zakazały wpływania do swych portów statkom pod rosyjską banderą.

Oznacza to, że do końca roku tankowce pod innymi banderami, transportujące rosyjską ropę, mają prawo wpływać do brytyjskich portów - przypomina Sky News.

