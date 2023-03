GreenX Metals żąda wstrzymania obrotu akcjami. Na GPW handel odbywa się normalnie

Jak podała w komunikacie spółka GreenX Metals, wcześniej znana jako Praire Mining, złożyła ona wniosek o wstrzymanie obrotu swoimi akcjami na giełdzie w Sydney. Handel ma dalej odbywać się na giełdach w Londynie i Warszawie.

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

GreenX Metals, wcześniej znane jako Praire Mining, to australijska spółka poszukiwawczo-wydobywcza. Jej akcje notowane są na parkietach w Sydney, Londynie i Warszawie. Spółka jest stroną postępowania arbitrażowego, w którym występuje przeciwko Polsce, którego stawką jest miliardowe odszkodowanie na rzecz spółki. Chodzi o nawet 737 mln GBP.

W czasie sesji na europejskich rynkach 2 marca GreenX Metal wydała komunikat informujący, że zażądała natychmiastowego, dobrowolnego wstrzymania obrotu swoimi akcjami na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX) w oczekiwaniu na ogłoszenie dotyczące pozyskania kapitału.

Spółka wystąpiła o wstrzymanie obrotu do czasu ogłoszenia na rynku informacji o powyższym lub do czasu rozpoczęcia obrotu na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX) w dniu 7 marca 2023 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej – czytamy w komunikacie.

W tym okresie obrót zwykłymi papierami wartościowymi spółki będzie kontynuowany w normalnym trybie na giełdach w Londynie i Warszawie.

Akcje spółki drożały po godz. 10.50 na giełdzie w Warszawie o ok. 9,4 proc. do 2,495 zł za akcję. W ciągu roku kurs wzrósł już o ponad 270 proc.

Planujemy kontynuację tematu

Michał Kubicki