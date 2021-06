Dziś premiera polskiego hitu growego na konsolach

W środę na konsole trafi gra, która jest jednym z największych polskich hitów ostatnich miesięcy na Steamie - "Green Hell". Akcje producenta, Creepy Jar, od miesiąca wyraźnie drożeją.

Data premiery gry "Green Hell" na konsole PlayStation 4 oraz XboxOne przypada na 9 czerwca. Spółka poinformowała jeszcze w maju, że premiera wersji konsolowych będzie miała miejsce na dedykowanych platformach cyfrowych Xbox Live oraz PlayStation Network, a cena bazowa gry została ustalona na poziomie 24,99 euro/24,99 USD.

The wait is over. 🌴#GreenHell adventures to PS4 and Xbox One on June 9, 2021!



Enter the Amazon to experience ⤵️



🐊 Intense jungle survival

📖 An emotional story mode

👬 Co-op

🛠️ Crafting & structures

🏆 Unique challenges

➕ Much more!



More info: https://t.co/x4EsVmjsjx pic.twitter.com/6WqsUdxVb1