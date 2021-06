Grecja zmienia zasady wjazdu do kraju. Na liście m.in. kwarantanna czy "paszporty" covidowe

fot. Matthew Waring / / Unsplash

Sezon urlopowy tuż-tuż, a Grecja jest jednym z najczęściej wybieranych zagranicznych kierunków wakacyjnych przez Polaków. Warto więc wiedzieć, że kraj zaktualizował zasady wjazdu w związku z pandemią koronawirusa.

Od 7 czerwca obowiązują nowe zasady wjazdu do Grecji, które ogłosił tamtejszy Urząd Lotnictwa Cywilnego. Pierwszą zmianą jest to, że przekroczyć granicę można na podstawie Unijnego Certyfikatu Covidowego - potwierdza on, że osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, jest ozdrowieńcem lub posiada negatywny wynik.

"Paszport" covidowy nie jest jednak jedynym dokumentem, dzięki któremu będzie można dostać się do Grecji - w ciągu dalszym ważne będą dokumenty obowiązujące dotychczas, czyli negatywny wynik testu PCR, certyfikat szczepień czy potwierdzenie przebycia choroby wystawione przez lekarza.

Zmianie ulegną również przepisy dotyczące kwarantanny. Jeśli po przylocie na greckie lotnisko okaże się, że podróżny jest zakażony, będzie musiał się poddać izolacji, jednak czas jej trwania został zmniejszony: wcześniej było to 14 dni, teraz dla osób zaszczepionych będzie to 7 dni, dla pozostałych okres ten wynosi 10 dni.

Inne zasady będą obowiązywały także dzieci. Do tej pory ujemny wynik testu na koronawirusa musieli okazywać podróżni od 5. roku życia, od teraz dotyczyć to będzie osób powyżej 6 lat.

